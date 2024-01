Um enorme tubarão branco apareceu na costa da Flórida.

O tubarão de 13 pés e 1.437 libras chamado Breton supostamente apareceu perto da costa de St. Augustine, Flórida, em 30 de dezembro de 2023, às 5h17, de acordo com a OCEARCH, uma organização sem fins lucrativos que relata a pesquisa do oceano. gigantes para ajudar os cientistas a coletar dados sobre o mar.

Um ping acontece quando uma etiqueta de animal rompe a superfície da água, enviando dados. O tubarão macho adulto fez o primeiro ping em Z – que as autoridades disseram ser um ping sem dados de localização – alguns dias antes, em 26 de dezembro de 2023.

Breton foi o primeiro tubarão marcado por autoridades da vida selvagem durante a Expedição Nova Escócia 2020 da OCEARCH. Ele é um dos cinco tubarões marcados na Ilha Scatarie em dois anos de trabalho lá, fornecendo evidências de que a região poderia oferecer acesso previsível aos tubarões brancos.

O SeaWorld, parceiro da OCEARCH, deu ao tubarão o nome do “povo maravilhoso de Cape Breton” onde ele foi marcado.

Você pode rastrear as atualizações de localização de tubarões marcados usando a ferramenta de rastreamento de tubarões da OCEARCH aqui.