7 pessoas foram levadas ao hospital 4 delas brasileiros após acidente entre carro e grupo de ciclistas

Os bombeiros de Delray Beach disseram que sete pessoas foram levadas ao hospital na manhã de quinta-feira,(4), após um acidente envolvendo um carro e um grupo de ciclistas em frente Gulf Stream Golf Club.

Ted White, oficial de informações de segurança pública do Delray Beach Fire Rescue, disse que o acidente aconteceu aproximadamente às 6h45 no North Ocean Boulevard, bem em frente ao Gulf Stream Golf Club.



O motorista do veículo, uma senhora de aproximadamente 80 anos, e seis ciclistas, 4 deles brasileiros foram levados ao hospital.

Três dos ciclistas estavam sob alerta de trauma, disse White.



A Patrulha Rodoviária da Flórida também está envolvida na investigação.



De acordo com um dos membros do grupo , Galera do Pedal, Felipe Costa, os ciclistas atingidos fazem parte do grupo Galera do Pedal e de outro grupo do Serginho.

Um casal de brasilerios esta em estado grave, Ricardo e Kelly Maloste. Ele fi transportado de helicoptero para o Delray Medical Center onde passou por cirurgias.

A brasileira Jordana Lyra teve ferimentos mas já estava sendo liberada.

"Estou em estado de choque ainda, eu deveria estar com eles, mas desisti de ir devido ao frio na manhã desta quinta-feira" .

Há menos de 1 ano, o ciclista brasileiro Longuinho Amaral Junior, de 46 anos, estava de bicicleta quando foi atropelado por um veículo perto do condomínio Boca Pointe, em Palm Beach County. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.