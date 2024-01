Homem de Miami indiciado em esquema de aluguel de curto prazo de US$ 8,5 milhões com milhares de vítimas

Um homem de Miami é um dos dois indiciados em um grande esquema de aluguel de curto prazo que fraudou milhares de vítimas em 10 estados e arrecadou mais de US$ 8,5 milhões, disseram as autoridades na quinta-feira.

Shray Goel, 35, de Miami, e Shaunik Raheja, 34, de Denver, foram acusados na quarta-feira de múltiplas acusações de fraude relacionadas a mais de 10.000 reservas vinculadas a quase 100 propriedades, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia.

Goel foi preso na Flórida em 27 de dezembro e libertado sob fiança no dia seguinte, disseram as autoridades.

Os promotores disseram que os dois homens e seus funcionários executaram um esquema de “reserva dupla, isca e troca” por meio de plataformas on-line de aluguel de propriedades. Eles arrecadaram cerca de US$ 7 milhões em pagamentos no Airbnb e cerca de US$ 1,5 milhão em reservas através da Vrbo por meio de listagens enganosas e cancelamento fraudulento de reservas, o que incluiu discriminação contra “hóspedes considerados negros”.

As propriedades estavam localizadas em lugares como Davenport, na Flórida, Los Angeles e Malibu, Denver, Chicago, Savannah, South Bend, Cleveland, Nashville, Austin, Dallas e Milwaukee, disseram as autoridades.

Goel e Raheja supostamente reservaram propriedades duas vezes por meio de vários anúncios da mesma casa no Airbnb e Vrbo, e então "inventaram desculpas falsas de última hora - muitas vezes alegando problemas de encanamento - para cancelar hóspedes com overbook ou enganá-los para que se mudassem para acomodações de substituição inferiores", disse a declaração do procurador dos EUA.

Enquanto isso, eles lucraram com o esquema realizando uma guerra secreta de lances pelas propriedades, publicando vários anúncios para a mesma propriedade a preços diferentes para a mesma noite e, em seguida, permitindo que o licitante com lance mais alto alugasse uma propriedade, antes de cancelar ou trocar o preço mais baixo.

Goel e Raheja até tentaram evitar o aluguel para hóspedes que consideravam negros, disseram os promotores.

“Goel e Raheja tomaram decisões sobre quais convidados manter e quais cancelar com base em parte em seus preconceitos raciais e discriminação”, alega a acusação.

“Este esquema deplorável vitimou milhares de consumidores e famílias em todo o país, alguns dos quais alegadamente foram discriminados por causa do preconceito racial”, disse o procurador dos EUA,

Goel, Raheja e seus co-planadores usaram nomes de anfitriões falsos e, em certos casos, identidades de outras pessoas para listar propriedades, disseram os promotores. Eles supostamente usaram essas contas de anfitriões falsas para ocultar suas próprias identidades, reservar duas vezes propriedades e publicar avaliações positivas fabricadas sobre suas propriedades.

Eles também estavam supostamente usando contas falsas de anfitriões para continuar a listar propriedades depois de terem sido banidas da Vrbo em 2015 devido a repetidos cancelamentos de anfitriões e reclamações de hóspedes, disseram as autoridades.

Além disso, a dupla tomou medidas para ocultar ou evitar comentários negativos sobre as propriedades, até mesmo postando comentários negativos falsos sobre os hóspedes que criticaram suas listagens, disseram os promotores.

Goel e Raheja são acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e 13 acusações de fraude eletrônica. Goel também é acusado de duas acusações de roubo de identidade agravado.

As acusações de conspiração e fraude eletrônica acarretam, cada uma, uma pena máxima legal de 20 anos de prisão federal.

Goel aparentemente respondeu à prisão e acusação em uma postagem no X.

“É natural formar opiniões com base no que ouvimos e vemos, mas estou aqui hoje para lhe pedir algo realmente importante – que espere pela história completa, adie o seu julgamento até que todos os fatos estejam disponíveis no aberto, no ambiente legal certo", dizia o post.

Michael G. Freedman, advogado de Goel, disse em comunicado que seu cliente “nega totalmente as acusações e espera se defender contra elas no tribunal”.

Uma advogada que representa Raheja, Keri Curtis Axel, divulgou um breve comunicado na quinta-feira.

“Meu cliente contesta a acusação do governo e nega categoricamente as alegações falsas e inflamatórias de racismo do governo. Esperamos limpar seu nome no tribunal”, dizia o comunicado.

O Airbnb também divulgou um comunicado na quinta-feira após a notícia das acusações.

“O Airbnb é construído com base na confiança e os maus atores não têm lugar em nossa comunidade. Apoiamos o Ministério Público dos EUA e o FBI durante toda a sua investigação para ajudar a garantir a responsabilização e estamos gratos a eles pelo seu trabalho”, dizia o comunicado. "Tomamos várias medidas para fortalecer nossas defesas contra comportamento enganoso, incluindo