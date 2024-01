Não existem ciclovias na estrada do condado de Palm Beach, onde 8 ciclistas foram atropelados, 3 brasileiros seguem internados

Oito ciclistas que faziam um passeio matinal na pequena cidade do condado de Palm Beach foram atropelados por uma mulher de 78 anos, que dirigia uma SUV quando ela cruzou a linha central da estrada pouco depois das 6 da manhã de quinta-feira, 4 de janeiro. Bicicletas destroçadas foram espalhadas ao longo da estrada e sob a SUV após o acidente.



Um dos ciclistas atropelados Ricardo Viera de 43 anos, que foi levado de helicóptero para o Delray Medical Center como paciente traumatizado, passou por cirurgias e ainda está em estado crítico, útlima confirmação foi liberada na noite de quinta-feira. Sua esposa Kelly Maloste que também estava no grupo, sofreu ferimentos graves e ficou em estado de choque.

De acordo com amigos ela passou por procedimentos e se recupera no hospital. O casal tem 3 filhos menores.



Diego Rico, o terceiro ciclista que segue internado, fraturou a perna esquerda, o fêmur e a bacia, deslocou o braço, está com coagulo de sangue no cérebro e fraturou a espinha. Segundo ele os médicos estão avaliando os movimentos do pescoço para então decidir se será necessária uma cirurgia.



O motorista e os demais ciclistas tiveram ferimentos que não apresentavam risco de vida, segundo a FHP.

Ryan Bickford, ciclista e funcionário de uma loja de bicicletas com sede em Boynton Beach, disse na sexta-feira: “Não acho muito seguro andar aqui”.



Ele descreveu o trecho ao longo da A1A como “apenas uma estrada muito estreita ao longo da praia, em alguns trechos há um pedaço de linha branca… mas é uma estrada muito estreita. O sul da Flórida não é o território mais amigável para ciclistas aqui.”



O trecho não tem ciclovias e “todos os ciclistas que encontramos após o acidente usavam capacete”, confirmou o chefe de polícia Richard Jones na sexta-feira.

Ciclistas promovem campanha de conscientização em Delray Beach

O grupo “Galera do Pedal”, acompanhado de outros grupos de ciclistas, convida a comunidade brasileira no Sul da Flórida para participar de uma ação de conscientização para evitar acidentes entre ciclistas e motoristas na região. O encontro vai ser realizado no sábado (6), às 7:30 am, na North Ocean Boulevard, em frente ao Gulf Stream Golf Club.