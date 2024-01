Da FL, novo foguete é lançado rumo à lua, mas sofre anomalias

Após 50 anos, os Estados Unidos voltaram a lançar um foguete rumo à lua na madrugada desta segunda-feira, 8. A missão, lançada de Cabo Canaveral (FL), tem como objetivo levar equipamentos científicos da Nasa e até restos humanos.



Se tudo ocorrer como o planejado, o módulo deve pousar na lua no dia 23 de fevereiro. No entanto, algumas horas após ser lançado às 2:18am, o primeiro módulo lunar dos Estados Unidos a decolar em cinco décadas está em perigo.



A Astrobotic Technology, a empresa comercial que desenvolveu o módulo lunar Peregrine, postou nas redes sociais que inicialmente conseguiu entrar em contato com o veículo após seu lançamento, mas então a missão enfrentou um contratempo.

“Infelizmente, uma anomalia ocorreu, impedindo a Astrobotic de alcançar uma orientação estável voltada para o sol”, publicou a empresa no X (antigo twitter). “A equipe está respondendo em tempo real à medida que a situação se desenrola e fornecerá atualizações à medida que os dados forem obtidos e analisados.”



Uma posição voltada para o sol é geralmente necessária para fornecer energia solar para carregar as baterias de uma espaçonave.

Em uma atualização emitida mais tarde na manhã de segunda-feira, a Astrobotic acrescentou que acredita que a causa provável do problema “é uma anomalia de propulsão que, se comprovada verdadeira, ameaça a capacidade da espaçonave de pousar suavemente na lua.”



Os controladores da missão “desenvolveram e executaram uma manobra improvisada para reposicionar os painéis solares em direção ao sol”, de acordo com a empresa. “Pouco depois dessa manobra, a espaçonave entrou em um período esperado de perda de comunicação. Forneceremos mais atualizações conforme o Peregrine estiver novamente visível na estação terrestre.”

Representantes da Astrobotic não responderam imediatamente a um pedido de informações adicionais da CNN.

O módulo lunar, chamado Peregrine em homenagem à ave mais rápida do mundo, parecia ter uma primeira etapa totalmente bem-sucedida de sua jornada após decolar no topo de um foguete Vulcan Centaur desenvolvido pela joint venture Lockheed Martin e Boeing, a United Launch Alliance (ULA).

Foi o primeiro voo do foguete Vulcan Centaur, um novo veículo da ULA projetado para substituir sua antiga linha de foguetes. O veículo foi projetado desde o início para ser relativamente barato, visando cumprir a visão da NASA de reduzir o custo de colocar um módulo lunar robótico na lua, solicitando ao setor privado que competisse por tais contratos.

A empresa confirmou logo após as 3h (horário local) que o Vulcan Centaur se comportou conforme o esperado, entregando o módulo lunar Peregrine em uma órbita de injeção translunar, segundo a ULA. Isso envolve uma queima de motor precisamente cronometrada que impulsionou o módulo lunar Peregrine em um caminho na órbita terrestre que deveria permitir que ele se sincronizasse com a lua a cerca de 384.400 quilômetros (238.855 milhas) de distância.

Esperava-se então que o módulo lunar Peregrine acionasse seus próprios propulsores a bordo, usando até três manobras para determinar sua trajetória.

Em comunicado, a Astrobotic disse apenas que o Peregrine começou a se comunicar com sucesso com a Rede de Espaço Profundo da NASA, ativou seus sistemas de aviónica, e “os controladores térmicos, de propulsão e de energia, todos foram ligados e funcionaram conforme o esperado.”

“Felizmente, após a ativação bem-sucedida dos sistemas de propulsão, o Peregrine entrou em um estado operacional seguro”, disse a empresa.

Foi após esse ponto, no entanto, que o módulo lunar Peregrine enfrentou a “anomalia” – um termo da indústria aeroespacial que se refere a um aspecto de uma missão que é anormal ou não conforme o planejado.

LIFTOFF of the first United Launch Alliance #VulcanRocket! pic.twitter.com/wZMlPxWr4l