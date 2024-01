Acidente envolvendo brasileiros reacende falta de segurança para ciclistas na Flórida. Pouco antes das 7h de quinta-feira, 4, uma mulher de 77 anos bateu com o carro em um grupo de oito ciclistas ao longo do North Ocean Boulevard, ao norte de Delray Beach, sul da Flórida.



A motorista e seis ciclistas foram levados ao hospital. Três ciclistas entraram com alertas de trauma no Delray Medical Center. O porta-voz do hospital, Andrew Lofholm, disse que até sábado, três ciclistas permaneciam no hospital: dois estão em estado crítico e um em estado grave.



O Gazeta News buscou informações sobre os brasileiros internados, mas até o momento da publicação na tarde desta segunda-feira, 8, não teve retorno.



A FHP não informou se a motorista será multada ou se enfrentará alguma acusação.







De acordo com um relatório da Florida Highway Patrol (FHP), uma mulher de 77 anos de Lantana dirigia um Kia Soul 2020 em direção ao sul na North Ocean Boulevard quando colidiu com o grupo de oito ciclistas que se dirigia para o norte na pista norte. Todos andavam lado a lado e usavam capacetes.



Por uma razão ainda desconhecida, a motorista cruzou o divisor da faixa central e entrou na faixa norte da estrada enquanto continuava a viajar para o sul. Por enquanto, o relatório da FHP não identificou a motorista nem nenhum dos ciclistas feridos.



“Os ciclistas não fizeram absolutamente nada de errado, dava para ver que o carro veio do outro lado da estrada e virou completamente para a esquerda na direção deles”, disse Jeramy Pritchett, que disse conhecer várias das vítimas. Um de seus amigos quebrou a pélvis, a perna e o ombro e foi operado na sexta-feira e um casal também está se recuperando.



Pritchett disse que o trecho da A1A na Corrente do Golfo é particularmente perigoso porque não há ciclovia designada. "Nesta área, quando tecnicamente não há uma ciclovia ou acostamento mesmo aqui. Os ciclistas podem andar um ao lado do outro; eles podem assumir o controle da estrada, assim como um carro faria", disse Pritchett.







Centenas de ciclistas se uniram na manhã de sábado, 6, para defender estradas mais seguras e pedindo aos líderes locais e estaduais que tragam mudanças e mais segurança para ciclistas. Eles mostraram onde um grupo de oito ciclistas na cidade de Gulf Stream foi atropelado por um veículo na manhã de quinta-feira.







A Flórida lidera o país em mortes de ciclistas, com feridos também no topo da lista em todo o país. De acordo com o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida, em média 18 pessoas sofrem acidentes de bicicleta todos os dias. Per capita, o estado lidera o país em mortes por bicicletas.



Segundo as autoridades, 7.875 pessoas sofreram acidentes de bicicleta no ano passado e 200 pessoas morreram, incluindo o técnico de futebol de Dartmouth, Buddy Teevens. Ele foi atropelado por uma caminhonete enquanto andava em St. Augustine em março passado e morreu devido aos ferimentos cinco meses depois.



Em caso de um acidente, a orientação das autoridades é ligar para o 911 e permanecer no local. Se possível, tire fotos para comprovar.



Com informações do WPTV e News4Jax.