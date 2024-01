Norte da Flórida e Geórgia podem ter ventos com força de furacão e tornados

Uma poderosa linha de tempestades se move pela Flórida nesta terça e quarta-feira, trazendo possibilidade de alguns tornados e ventos com força de furacão. Por causa da previsão, muitos distritos escolares suspenderam as aulas e atividades nesta terça-feira.



A Guarda Estadual da Flórida foi ativada na noite de segunda-feira, 8, enquanto o estado se preparava para o mau tempo. “O norte da Flórida e a Geórgia do Sul podem ver rajadas de vento próximas da força de um furacão e alguns tornados fortes na terça-feira, já que uma poderosa linha de instabilidade deverá varrer o sudeste”, relata o Tallahassee Democrat.



Chuvas fortes, relâmpagos e granizos também são possíveis, principalmente nas regiões norte e central, diz a previsão. O mau tempo está previsto para chegar à área de Gainesville a partir das 2pm, antes de mudar para Orlando às 4pm e para a região do condado de Brevard às 6pm.



O condado de Marion fechou as escolas nesta terça-feira.



As Escolas Públicas de Brevard cancelaram todas as atividades extracurriculares, atletismo e extracurriculares para terça-feira, anunciou o distrito escolar em um comunicado. O atendimento pós-escola permanecerá aberto e funcionará em horário normal.



Um Tornado Watch se expandiu para o leste em partes da área de visualização de Gainesville (FOX 51 WOGX). Esta vigilância continuará até às 2pm, mas, pode permanecer no local um pouco depois das 2pm, dependendo do movimento da tempestade/velocidade de avanço.



A combinação de calor e umidade proporcionará muita instabilidade para suportar tempestades severas e dispersas à tarde. A maior ameaça serão os ventos prejudiciais, já que as rajadas podem atingir até 70 mph. Um ou dois tornados também continuam sendo uma preocupação ao longo da borda da linha de instabilidade. Um forte tornado não pode ser descartado.



Tornado Warning including Crawfordville FL, Woodville FL and Wacissa FL until 11:30 AM EST pic.twitter.com/BwCwFOAKXN