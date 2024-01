De Panhandle a Florida Keys: Wildlife Nation evidencia a vida selvagem da Flórida

‘A Flórida é o maior tesouro selvagem dos Estados Unidos, mas enfrentamos tantos desafios incríveis’, disse Jeff Corwin, biólogo americano e conservacionista da vida selvagem, conhecido por apresentar o Wildlife Nation e outros programas sobre a natureza.



Jeff Corwin viaja pelo mundo relatando a situação do planeta, trabalhando para proteger espécies ameaçadas e seus habitats. Durante dois meses os holofotes estarão voltados para o Sunshine State, com a próxima temporada especial do programa nos meses de janeiro e fevereiro.



Andar em um aerobarco para um passeio pelos Everglades com a tribo Miccosukee, caçar pítons com cães especialistas em cheiros e reabilitar corujas feridas são itens básicos do sul da Flórida que serão apresentados na primeira semana de “Wildlife Nation: Expedition Florida”.

“Esta temporada, 'Wildlife Nation: Expedition Florida' é dedicada às maravilhas selvagens que você só pode encontrar de Panhandle a Florida Keys, da grama à grama marinha, e uma grande parte da nossa história são os Everglades”, disse Corwin, que trabalha em inúmeros shows ao longo dos anos para salvar espécies e restaurar ambientes animais.

“Estávamos coleirando ursos negros, reintroduzindo perus Osceola, estudando anfíbios estranhos que esperei toda a minha vida para ver, colocando microchips em crocodilos e coletando todos esses dados para ver como protegeríamos esse legado selvagem para a próxima geração”, disse ele.



Desafios da Flórida



“A Flórida é simplesmente o maior tesouro selvagem dos Estados Unidos, mas enfrentamos muitos desafios incríveis”, disse Corwin.



Desafios que precisam de mudança, imediatamente, segundo ele.



"Não podemos mais considerar que nossos oceanos e baías estão limpos, quando 97% dos nossos recifes de corais na Flórida já desapareceram, e nossos belos pântanos que costumavam estar cheios de animais peludos sofreram agora uma perda de 90% desses animais", analisa.



“Acho que esse sentimento de esperança, pró-ação e urgência será o catalisador que talvez nos desperte a todos, porque se não descobrirmos isso hoje, não haverá Everglades selvagens amanhã”, completa Corwin, conhecido por apresentar Going Wild do Disney Channel com Jeff Corwin, The Jeff Corwin Experience no Animal Planet, Ocean Mysteries da ABC com Jeff Corwin/Ocean Treks com Jeff Corwin e Wildlife Nation com Jeff Corwin.



Todos os domingos à tarde, o Wildlife Nation vai ao ar no canal Local 10 News.

Fonte: Local 10.