Flórida fica em 31º lugar entre 50 principais estados para criar uma família nos EUA, diz WalletHub

Qual é o melhor lugar nos Estados Unidos para criar uma família? A Flórida ficou em 31º lugar entre 50 principais estados, segundo uma pesquisa feita pelo WalletHub. Já Massachussets liderou a lista.

As necessidades de cada família são diferentes. O estudo classificou cada estado usando 50 métricas nas seguintes categorias: diversão em família, saúde e segurança, educação e qualidade e preço do cuidado infantil, acessibilidade e socioeconomia.

De acordo com a pesquisa, os cinco principais estados para criar uma família são: Massachussets, Dakota do Norte, Minesota, Nebrasca e Nova Iorque.

Na lista do WalletHub, o melhor estado dos EUA para criar uma família é Massachusetts, que obteve alta pontuação em saúde e segurança, educação e cuidados infantis e acessibilidade.

O Sunshine State nem sequer ficou entre os 25 primeiros, devido ao seu baixo número de famílias com crianças pequenas, educação e cuidados infantis caros e baixa pontuação de acessibilidade.

Qual estado tem as moradias mais caras?

De acordo com o estudo da WalletHub, a Flórida é o quarto pior estado quando se trata de procurar lugares acessíveis para morar. A Califórnia ficou em primeiro lugar na lista dos "menos acessíveis" do WalletHub.

- Mais acessível: Iowa, Nebrasca, Dakota do Norte, Kansas e Ohio.

- Menos acessível: Califórnia, Nova Iorque, Havaí, Flórida e Nevada.

Famílias jovens e divórcio

Há quem procure um estado com uma grande população de famílias jovens para criar seus filhos. A Flórida foi classificada também como um dos 5 principais estados com o menor número de famílias jovens e um dos principais estados com altas taxas de separação e divórcio de cônjuges ou co-pais.

- Estados com menor número de famílias jovens:

West Virginia, Havaí, Flórida, Maine e Vermont.

- Estados com a maior taxa de separação e divórcio:

Novo México, Nevada, Luisiana, Mississipi e Flórida.

Na Flórida, de acordo com Niche, trinta e dois dos 50 melhores lugares para criar uma família são bairros de Tampa ou subúrbios daquela cidade. Mas Nocatee, um subúrbio de Jacksonville, ficou em primeiro lugar no geral.

Orlando e Miami também tiveram vários bairros ou subúrbios representados na lista. Os cinco primeiros lugares listados foram: Nocatee, subúrbio de Jacksonville; Audubon Park, bairro em Orlando; Palma Ceia West, bairro em Tampa; Hyde Park - Spanishtown Creek, bairro em Tampa; Harbour Island, bairro em Tampa; Beach Park, bairro de Tampa.

Fonte: TC Palm.