Projeto de lei da FL quer restringir o uso de mídias sociais por menores de 16 anos

Um projeto de lei da Flórida quer restringir o uso de mídias sociais por menores de 16 anos. Apresentado pelo deputado Tyler Sirois, o projeto alega proteção de conteúdo impróprio ou prejudicial aos menores.



O projeto de lei – apresentado na noite de sexta-feira por Sirois, R-Merritt Island – deverá ser uma das principais prioridades legislativas do Legislativo da Flórida, controlado pelos republicanos, que iniciou sua sessão na terça-feira, 9. Sirois disse que o projeto é apoiado pelo presidente da Câmara, Paul Renner, R-Palm Coast. Foi designado como "House Bill 1", indicando sua importância para a liderança da Câmara.



A legislação exigiria que as plataformas de mídia social proibissem menores de 16 anos na Flórida de criar uma nova conta e criassem um sistema para encerramento de contas mantidas por menores de 16 anos. para solicitar o encerramento da conta do menor.



Segundo o projeto de lei, as plataformas de redes sociais também teriam de estabelecer uma forma de verificar a idade de cada titular de conta na plataforma no momento em que uma nova conta é criada, utilizando "um terceiro independente não afiliado à plataforma de redes sociais".



Sirois disse acreditar que as redes sociais estão contribuindo para o bullying, o assédio, os pensamentos suicidas, a depressão e outros problemas de saúde mental entre menores.



O projeto de lei não destaca nenhuma plataforma de mídia social específica. Mas define uma plataforma de mídia social como “um fórum online oferecido por uma entidade que tem a capacidade de rastrear a atividade de um titular de conta ou usuário, se o fórum online permitir que o titular da conta ou usuário” faça todas essas coisas :



- Crie ou utilize um perfil, conta ou outra forma de identificação.

- Carregue conteúdo ou visualize o conteúdo ou atividade de outros titulares de contas.

- Interaja ou rastreie outros titulares de contas ou usuários.



Exceções



O projeto de lei de Sirois cria diversas exceções à proibição de menores de 16 anos terem contas nas redes sociais. Entre eles estão serviços online, sites ou aplicativos onde a função predominante ou exclusiva é o email; mensagens diretas; serviços de streaming; conteúdo de notícias, esportes e entretenimento; compras online ou comércio eletrônico; jogos; edição de fotos; desenvolvimento de carreira; software business-to-business; teleconferência ou videoconferência; colaboração de documentos compartilhados; serviços de computação em nuvem; pesquisa acadêmica, acadêmica ou genealógica; ou serviços de anúncios classificados.



De acordo com a legislação, os infratores estariam sujeitos a ações legais do Gabinete do Procurador-Geral da Flórida por violação da Lei de Práticas Comerciais Enganosas e Desleais da Flórida. Além disso, disse Sirois, os pais poderiam intentar uma ação judicial se o seu filho recebesse ilegalmente uma conta nas redes sociais.



Fonte: TC Palm.