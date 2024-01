Maior navio de cruzeiro do mundo, 'Icon of the Seas', chega a Miami

Maior navio de cruzeiro do mundo, o gigantesco Icon of the Seas da Royal Caribbean International atracou em Miami, nesta quarta-feira, 10. Ele partirá do Porto de Miami em 27 de janeiro para a sua primeira viagem inaugural.



Com cinco vezes maior que o Titanic, a embarcação promete uma experiência única com uma variedade de atrações e atividades de lazer. A primeira viagem de cruzeiro será com destino ao Caribe com duração de 7 dias. Todas as passagens estão esgotadas, a preços que variam de $3,571 a $4,646 por passageiro.



De acordo com um comunicado de imprensa da Royal Caribbean, o navio de 20 andares pesa 250.800 toneladas e será mais de seis por cento maior que o Wonder of the Seas e terá capacidade para acomodar até 7.600 passageiros. O Icon of the Seas também será 3 metros mais longo que o Wonder of the Seas.



A Royal Caribbean International destaca que, apesar de suas dimensões, o Icon of the Seas Roy emitirá menos gases poluentes em comparação a embarcações convencionais.



Atrações



O navio tem sete piscinas com diferentes formatos. Há opções com hidromassagem exclusivas para adultos, além de um bar aquático e uma piscina que fica na borda da embarcação, oferecendo visão privilegiada para o mar. Os passageiros ainda podem aproveitar o parque aquático: são 6 tobogãs, sendo que um deles chega a 14 metros de altura.



O Icon of the Seas possui 40 opções entre bares e restaurantes temáticos. Balada, barzinho com jazz e karaokê são algumas opções, e o cardápio inclui comida mediterrânea, pratos mexicanos, entre outros.