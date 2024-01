O emprego mais mal pago em Miami – e alguns piores, segundo dados

Os EUA podem ser um dos países mais ricos do mundo, mas a desigualdade financeira prevalece dentro das suas fronteiras. Essa divisão está a aumentar, especialmente entre os residentes mais pobres e os mais ricos dos EUA.

A classe média está encolhendo. Em 2021, apenas metade dos adultos viviam num agregado familiar de rendimento médio, uma queda enorme em relação aos 61% na década de 70. Essa queda significou que alguns adultos de classe média passaram para a faixa de alta renda. Ao mesmo tempo, a percentagem de residentes com rendimentos mais baixos está a crescer: 29% dos adultos viviam em agregados familiares de baixos rendimentos em 2021, em comparação com 25% em 1971.

Os salários durante este período cresceram em todos os níveis de rendimento, mas os ricos sofreram impactos significativamente mais elevados. A Pew Charitable Trusts descobriu que os rendimentos elevados cresceram 69% nos últimos 50 anos, enquanto os rendimentos baixos cresceram apenas 45%. A pandemia da COVID-19 exacerbou e expôs ainda mais estas graves lacunas financeiras.

A diferença de remuneração entre os empregos com salários mais altos e mais baixos nos EUA no ano passado foi mais de oito vezes: de cerca de US$ 28 mil para atendentes de entretenimento a mais de US$ 251 mil para médicos. A nível nacional, a maioria dos empregos com salários mais baixos situa-se nos domínios do lazer e do alojamento: como as pessoas que trabalham em estabelecimentos alimentares, em hotéis, em instalações recreativas como piscinas e parques de diversões, e outros empregos de serviços.



O site Stacker usou dados do Bureau of Labor Statistics para encontrar os 50 empregos com salários mais baixos em Miami. Os empregos são classificados pelo salário médio anual em maio de 2022. Todos os empregos sem valores de remuneração anual disponíveis foram excluídos desta análise.

Segue alguns destaques dos mais remunerados ao menor salário



#50. Motorista/vendedores

- Salário médio anual: $ 29.420

- Salário médio por hora: $ 14,15

- Emprego total: 9.730 pessoas (3,71 de cada 1.000 empregos na área)

#48. Motoristas e atendentes de ambulância, exceto técnicos de emergência médica

- Salário médio anual: $ 29.330

- Salário médio por hora: $ 14,10

- Emprego total: 90 pessoas (0,04 de cada 1.000 empregos na área)

#28. Bartenders

- Salário médio anual: $ 27.810

- Salário médio por hora: $ 13,37

- Emprego total: 10.510 pessoas (4,01 de cada 1.000 empregos na área)



#22. Atendentes de diversão e recreação

- Salário médio anual: $ 27.470

- Salário médio por hora: $ 13,21

- Emprego total: 6.010 pessoas (2,29 de cada 1.000 empregos na área)

#20. Dishwasher- lavador de pratos

- Salário médio anual: $ 27.360

- Salário médio por hora: $ 13,15

- Emprego total: 13.100 pessoas (5,0 de cada 1.000 empregos na área)

#13. Auxiliares de saúde domiciliar e cuidados pessoais

- Salário médio anual: $ 26.770

- Salário médio por hora: $ 12,87

- Emprego total: 20.730 pessoas (7,9 de cada 1.000 empregos na área)

#3. Shampooers- Que lavam cabelos

- Salário médio anual: $ 23.950

- Salário médio por hora: $ 11,52

- Emprego total: Não disponível



#1. Agricultural workers, all other

- Salário médio anual: $ 21.480

- Salário médio por hora: $ 10,33

- Emprego total: 140 pessoas (0,05 de cada 1.000 empregos na área)



Confira a lista completa no

https://www.msn.com/en-us/money/careers/the-worst-paying-job-in-miami-and-see-the-rest-of-the-worst-50-according-to-data/ss-AA1mHQSY#image=4