Projeto de lei quer armas em carros fora do alcance de crianças

Quem estiver carregando uma arma no carro deverá deixá-la trancada e fora de vista e do alcance das crianças e de ladrões. Esse é o movimento por trás de um novo projeto de lei que está sendo considerado pelos congressistas em Tallahassee.

Dois legisladores da Flórida, o deputado Joe Casello (D-Boynton Beach) e o deputado Dan Daley (D-Coral Springs), querem garantir que os proprietários de armas tomem medidas para manter suas armas fora do alcance de ladrões de carros e crianças.

"Não tem nada a ver com a Segunda Emenda. Trata-se apenas do armazenamento seguro de armas de fogo e munições", disse Casello.

De acordo com o projeto de lei 1087 da Câmara, os proprietários de armas que mantêm armas de fogo no carro terão legalmente que garantir que tanto a arma de fogo quanto qualquer munição estejam trancadas e fora de vista sempre que saírem do carro.

"Significa que você não pode expor isso ao ar livre, no console e nos assentos. Seja no porta-luvas trancado ou no porta-malas", disse Casello.

O número exato de armas roubadas na Flórida não é conhecido. A lei estadual não exige que os proprietários de armas de fogo relatem uma arma perdida ou roubada.

Todos os anos, muitos homicídios são cometidos com armas ilegais. Segundo o FBI, a maioria deles é roubada de carros.

"De acordo com dados criminais do FBI, uma arma é roubada de um veículo a cada quinze minutos. Os proprietários de armas que não protegem e armazenam suas armas de fogo com segurança têm maior probabilidade de ter uma arma roubada. Como proprietário responsável de armas, tenho orgulho de trabalhar com o deputado Casello nesta legislação de bom senso. Se você pretende manter sua arma em seu carro ou embarcação, certas precauções são imperativas", disse Daley.

Mas há outro impulso por trás da proposta, que é a segurança infantil. No mês passado, em West Palm Beach, um menino de 10 anos atirou acidentalmente no rosto de sua irmã de 8 anos com uma arma que os policiais dizem ter encontrado no carro.