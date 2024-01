Pedestre de 98 anos morre atropelado por motorista de 86

Dois idosos se envolveram em um incidente fatal na tarde de segunda-feira, 8, em Boynton Beach, onde um homem foi atropelado por um carro e declarado morto pouco mais de três horas após o impacto.

Enquanto o motorista, George Rullman, de Boynton Beach, de 86 anos, dirigia ao longo de uma curva na Summer Tree Drive, o pedestre, George Fortier, de Boynton Beach, de 98 anos, caminhava na mesma área. Por razões desconhecidas, o motorista e seu Mercedes GLK 350 2010 colidiram com a vítima, disse o relatório do acidente.

Fortier foi lançado ao ar, caindo na estrada. Ele foi levado ao Delray Medical Center, mas não resistiu. O acidente ocorreu por volta das 15h26 e ele foi declarado morto às 18h55, de acordo com o relatório do Gabinete do Xerife de Palm Beach. Rullman não ficou ferido com o impacto e permaneceu no local.

O acidente traz à tona a dicussão sobre a condução de veículos por idosos. A Flórida tem quase 3 milhões de motoristas licenciados com mais de 65 anos. Leia mais no gazetanews.com