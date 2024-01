Acidente envolvendo brasileiros evidencia falta de segurança para ciclistas e idosos ao volante na FL

O acidente envolvendo brasileiros pouco antes das 7h de quinta-feira, 4, quando uma mulher de 77 anos bateu com o carro em um grupo de oito ciclistas ao longo do North Ocean Boulevard, ao norte de Delray Beach, sul da Flórida, reacendeu a falta de segurança para ciclistas na Flórida e a direção por idosos. O estado lidera em mortes e acidentes do tipo no país.

Não houve vítima fatal, mas vários se machucaram com gravidade. Três ciclistas brasileiros entraram com alertas de trauma no Delray Medical Center. A motorista também foi levada ao hospital, mas sem risco de morte.

Os três ciclistas brasileiros apresentaram melhora clínica, segundo amigos. Um deles, Ricardo Vieira de 43 anos, que foi levado de helicóptero para o Delray Medical Center em estado crítico, passou por cirurgias e teve melhora no quadro, sendo retirado aos poucos do estado de sedação e respondendo a estímulos na segunda-feira, 8.

Diego Rico fraturou a perna esquerda, o fêmur e a bacia, deslocou o braço, teve um coágulo no cérebro e fraturou a espinha. Do hospital, ele relembrou o momento do acidente e disse ao Gazeta News que ainda está com muita dor e a recuperação será bem lenta.

"Eu era o primeiro da fila na frente da Jordana (de meias rosas no vídeo). Eu percebi porque ouvi a aceleração do carro. Com mais ou menos 10 'feets' de nós, ela (a motorista) jogou o carro na nossa pista e veio massacrando", detalha.

Alguns dos ciclistas conseguiram se jogar na estrada e não foram atingidos diretamente pelo veículo, mas mesmo assim saíram feridos e assustados. Diego e Ricardo foram os que ficaram mais machucados.

Em 6 anos pedalando, Diego disse que já teve outros episódios de acidentes, mas nada dessa magnitude. Ele questiona a falta de segurança.

"Na verdade passamos por ali sempre, é rota. Somente aquele pedaço não existe a ciclovia marcada nem o guarda-mão. Uma vergonha isso, por que não fazem uma? Ampliar as partes para ciclistas e por mais sinalização para os carros. As cidades poderiam também instalar mais câmeras de segurança pra acabar o 'hit and run'", diz, lembrando a morte do amigo ciclista Junior Longuinho há quase um ano também por atropelamento no sul da Flórida.

O acidente

De acordo com um relatório da Florida Highway Patrol (FHP), uma mulher de 77 anos de Lantana dirigia um Kia Soul 2020 em direção ao sul na North Ocean Boulevard quando colidiu de frente com o grupo de oito ciclistas que estava no canto da pista do lado oposto. Todos andavam lado a lado e usavam capacetes, segundo a FHP.

Até a quarta-feira, 10, a FHP não havia informado a identidade da motorista, nem se ela será multada ou se enfrentará alguma acusação.

Segurança

O acidente levantou questões sobre os ciclistas em grupo e a segurança nas estradas da região, principalmente onde não há ciclovia designada, como foi nesse caso.

A lei da Flórida permite que ciclistas usem uma estrada quando não existe ciclovia. Mas esses grupos raramente andam na velocidade do trânsito, o que acaba em colisão muitas vezes.

Após o acidente, centenas de ciclistas se uniram na manhã de sábado, 6, no local da tragédia para defender estradas mais seguras e pedir aos líderes locais e estaduais que tragam mudanças e mais segurança para ciclistas.

Idosos ao volante

O acidente traz à tona a discussão sobre a condução de veículos por idosos. A Flórida tem quase 3 milhões de motoristas licenciados com mais de 65 anos. A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) relata que, especificamente na Flórida, do total de 4.137 motoristas envolvidos em acidentes fatais em um único ano, 581 deles tinham mais de 65 anos - mais do que qualquer outro estado do país.

Aos 80 anos, a carteira de motorista deve ser renovada a cada seis anos no estado.

Flórida lidera o país em mortes de ciclistas

A Flórida lidera o país em mortes de ciclistas, com feridos também no topo da lista em todo o país. De acordo com o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida, em média 18 pessoas sofrem acidentes de bicicleta todos os dias. Segundo as autoridades, 7.875 pessoas sofreram acidentes de bicicleta no ano passado e 200 pessoas morreram.

Per capita, o estado lidera o país em mortes por bicicletas. Ele é seguido por Delaware, Luisiana, Carolina do Sul, Novo México, Califórnia, Arizona, Colorado, Oklahoma e Indiana.