100 mil residentes de Miami-Dade receberão desconto no seguro contra inundações

100 mil residentes de Miami-Dade terão em breve uma redução significativa nos seus pagamentos anuais de seguro contra inundações.



Uma mudança na forma como a Agência Federal de Gestão de Emergências encara o risco de inundações em Miami-Dade vai beneficiar cerca de 100.000 residentes, que verão um desconto de 35% nos seus prêmios de seguro contra inundações a partir de 1 de abril, anunciou a agência na sexta-feira, 12.



O seguro nacional contra inundações normalmente custa uma fração da cobertura contra tempestades de furacões, mas a mudança ainda pode economizar centenas de dólares ou mais para muitas pessoas por ano. Estima-se que os residentes e proprietários de empresas designados em Miami-Dade economizarão US$ 12 milhões por ano no total.



“As inundações são obviamente uma das principais preocupações dos nossos residentes e das nossas empresas. Afeta a todos nós”, disse a prefeita Daniella Levine Cava. “Sabemos que as pessoas não estão a contratar seguros por causa do custo, por isso esperamos realmente que isto seja um incentivo para que protejam as suas casas e empresas.”



Quem se qualifica?



O novo desconto se aplica a qualquer pessoa em Miami-Dade não constituída que tenha uma apólice de seguro contra inundações, tanto dentro das zonas de inundação – onde é obrigatório – quanto em qualquer outro lugar.



O condado ganhou o novo desconto depois de provar à FEMA que tinha feito muito nos últimos anos para lidar com o risco de inundações, incluindo melhores avisos para os residentes, novas regras de desenvolvimento que têm em conta as inundações e um melhor mapeamento dos riscos em todo o condado. Uma grande mudança foi nos critérios de inundação do condado, que agora exige que todas as propriedades em Miami-Dade não incorporada – e em algumas cidades – elevem o nível do solo de suas propriedades a pelo menos dois metros acima do nível do mar.



Outra mudança importante foi a forma como Miami-Dade alerta seus residentes sobre o risco atual e futuro de enchentes. O condado tem vários mapas disponíveis publicamente de zonas de inundação locais e concluiu recentemente um novo plano para alertar melhor os residentes sobre inundações iminentes, como as enormes tempestades que muitas vezes inundam Brickell. “Parte disso é a comunicação, a transmissão da mensagem”, disse Pete Gomez, chefe do departamento de gestão de emergências do condado. “Estaremos enviando mensagens com mais força.”



Miami-Dade é agora uma das 19 comunidades em todo o país que receberam uma designação de “classe 3” no sistema de classificação comunitária da FEMA, um programa opcional projetado para recompensar as comunidades por irem além das diretrizes básicas de inundação da FEMA com descontos em seguros . O condado de Monroe, o condado de Pinellas e Cutler Bay também têm classificações de classe 3. Fonte: Miami Herald.







O projeto de lei 1208 do Senado e o projeto de lei 1143 da Câmara, apresentados na semana passada, expandiriam o programa de mitigação My Safe Florida Home em mais de US$ 200 milhões e forneceriam subsídios correspondentes de até US$ 10.000, semelhantes aos subsídios de proteção contra vento que resultam em descontos em prêmios de seguro, informou o Insurance Journal.

As casas elegíveis teriam de ter sido construídas antes de 1982; situam-se na planície de inundação de 100 anos, conforme determinado pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências; ter seguro contra inundações; e têm um valor segurado inferior a $ 700.000.