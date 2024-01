Legisladores da Flórida analisam mudanças no sistemas de escolas públicas do estado

Com o objetivo de tornar as escolas públicas mais competitivas à medida que os pais exercem cada vez mais a escolha da escola, o Senado da Flórida adotou na quarta-feira, 10, por unanimidade, três projetos de lei destinados a aliviar o que os líderes chamam de regulamentações “onerosas” que colocam os distritos em desvantagem.



O pacote legislativo, uma prioridade da presidente do Senado, Kathleen Passidomo, R-Naples, visa o que ela caracterizou como "reduzir a burocracia" e retirar regulamentações pesadas dos livros para as escolas.



Os projetos de lei de desregulamentação do Senado trariam mudanças significativas, como o retorno dos professores a contratos plurianuais e a eliminação da obrigatoriedade de testes de conclusão do ensino médio em matemática e artes linguísticas. Essas ideias conquistaram o apoio de superintendentes e membros do conselho escolar em toda a Flórida.



A proposta faria alterações relacionadas às avaliações e instruções estaduais. Por exemplo, o projeto de lei eliminaria a exigência de que os alunos do ensino médio fossem aprovados nos exames estaduais de artes da língua inglesa do décimo ano para se formarem. Em vez disso, o exame contaria com 30% da nota final do aluno no curso.



A medida também eliminaria a exigência de que os alunos fossem aprovados no exame final de Álgebra I para obterem um diploma e mudaria as decisões sobre a retenção do aluno na terceira série do ensino fundamental que não obteve bom desempenho em leitura.



A Câmara, entretanto, debateu a sua própria versão menos expansiva de um projeto de lei de desregulamentação. A ideia de reduzir as regras e restrições que regem as escolas públicas surgiu pela primeira vez como uma disposição incluída na legislação de 2023 que amplia os vales escolares.



O Subcomitê de Qualidade da Educação da Câmara apresentou um projeto de lei (PCB EQS 24-01) com fragmentos das propostas do Senado que se concentra principalmente na eliminação de requisitos para relatórios específicos e na revogação de programas repetitivos ou obsoletos.



Entre as suas propostas mais notáveis, o projeto de lei da Câmara eliminaria a exigência de que os prestadores de educação virtual sejam não sectários (não envolvido ou relacionado a uma seita religiosa ou grupo político específico).



A proposta da Câmara também permitiria que os distritos cobrassem uma taxa de processamento de US$ 100 quando analisassem livros apresentados por pessoas que não têm filhos matriculados na escola.



Fonte: Miami Herald.