Distrito escolar da Flórida remove dicionários das bibliotecas

Um distrito escolar da Flórida removeu mais de 1.600 livros – incluindo dicionários e enciclopédias – para analisá-los quanto a possíveis proibições sob a lei da Flórida que proíbe livros com conteúdo sexual.

O Florida Freedom to Read Project obteve a lista de livros obtida pelo Distrito Escolar do Condado de Escambia, que inclui cinco dicionários, oito enciclopédias, “O Livro Guinness dos Recordes Mundiais”, “Ripley's Believe it or Not” e “Diário de uma jovem garota" de Anne Frank.



O distrito também retirou biografias de Beyoncé, Lady Gaga, Oprah, Nicki Minaj e Thurgood Marshall. Também estão na lista livros de John Green, Stephen King e Nicholas Sparks. “Killing Jesus” e “Killing Reagan”, do ex-apresentador da Fox News, Bill O’Reilly, também foram retirados, de acordo com o Florida Freedom to Read Project.

Um porta-voz do distrito disse a um jornal que os livros “não foram banidos ou removidos”, mas foram retirados para “revisão adicional” para garantir o cumprimento da lei que entrou em vigor em julho.

O Florida Freedom to Read Project, juntamente com a PEN America e a Penguin Random House, processaram o Distrito Escolar do Condado de Escambia em maio por causa de um conjunto anterior de restrições de livros. Uma audiência sobre o caso foi marcada para quarta-feira.

Florida House Bill 1069 expande a lei “Direitos dos Pais na Educação” aprovada no ano passado. Apelidado de “Não diga gay” pelos seus críticos, o projeto de lei proíbe o ensino em sala de aula sobre orientação sexual ou identidade de gênero nas séries K-3. Os legisladores republicanos votaram para estender a proibição do pré-escolar até a oitava série.

Leia a lista completa de livros aqui.



Fonte: WFLA.