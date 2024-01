Mãe brasileira busca filha que desapareceu em dezembro em Lake Worth Beach (FL)

Uma mãe brasileira está em busca de sua filha que despareceu no dia 20 de dezembro em Lake Worth Beach (FL). De acordo com Raimunda Sscheneli de 59 anos, a filha Rozimar Melquiades Lopes, de 40 anos, sofre de distúrbios psicológicos e toma remédios controlados.



Rozimar desapareceu sem deixar pistas na região de Lake Worth Beach, sul da Flórida. Ela tem uma filha de 7 anos de idade, que está sob os cuidados da avó.



Ao Gazeta News, Raimunda Sscheneli disse que saiu para levar a neta na escola no dia 20 e quando voltou a filha já não estava mais em casa. Ela estranhou porque a filha tinha o hábito de sair às vezes sozinha para ir na farmácia, mercado - locais perto e logo retornava para casa. Porém, dessa vez ela não regressou.



“Estou desesperada e não sei mais o que fazer, já fiz boletim de ocorrência, já fui em todas as igrejas próximas, espalhei flyers por tudo", contou Raimunda, que está desesperada e pede ajuda da comunidade para encontrar a filha.



"Preciso de uma resposta e de ajuda de todos para encontrar minha filha, que não fala inglês, e precisa tomar medicamento devido aos problemas emocionais e psicológicos. Minha neta não dorme há 4 dias, pensado no pior” disse a avó.



Recente na Flórida, Rozimar chegou para morar com a mãe para cuidar dela e da neta em 1 de dezembro de 2023 e desapareceu no dia 20. "Foi o pior Natal da minha vida".



Qualquer informação pode ser repassada para RaimundaScheneli +1 (754) 366-9351

ou para a polícia do condado de Palm Beach pelo número 561-3138997 (detetive E. Davalos) ou pelo email [email protected]

Help us find Rozimar, last seen on December 20, in Lake Worth Beach. She was wearing a gray hoodie, blue jeans, and sandals. Rozimar is bipolar and paranoid schizophrenic, and she is without her medications. She speaks Portuguese only. If you have any information, please call. ???? pic.twitter.com/skkOZW34gD