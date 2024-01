Ativistas questionam líderes locais sobre segurança após aluno ser baleado em escola de Miami

Ativistas, pais e moradores estão realizando manifestações em frente à Miami Northwestern High School após um aluno ter sido baleado na quinta-feira, 11. Eles questionam os líderes locais sobre a segurança dos alunos.



Devin Reeves, 15 anos, foi baleado após um jogo de basquete. Um vídeo mostra estudantes brigando quando um adolescente sacou uma arma e atirou em Reeves. O crime aconteceu no estacionamento da escola na noite de quinta-feira, 11, após um jogo de basquete entre as escolas secundárias Miami Central e Miami Northwestern.



Reeves foi transportado para o Jackson Memorial Hospital em estado crítico após o tiroteio. Um estudante foi preso.



As autoridades das escolas públicas do condado de Miami-Dade confirmaram que Reeves e o suposto atirador são ambos estudantes. Não está claro qual escola ambos frequentam.



A ativista Renita Holmes, cujo próprio filho foi assassinado, perguntou nesta terça-feira, 16, o que os líderes locais, incluindo o Conselho Escolar de Miami-Dade, estão fazendo para evitar que coisas como essa aconteçam, dizendo que os líderes só se manifestarão após o fato.

“A maior culpa é a arma. Só ganha poder quando as pessoas permitem armas e as crianças têm acesso”, disse ela. “Concordo que você tem que cumprir seu dever de punir as crianças e responsabilizá-las, mas um dos principais objetivos para nós, como pais, é fazer a pergunta aos nossos líderes: o que você faz quando uma criança, adolescente ou jovem anda pelas ruas e o outro cara do outro lado da rua ou atrás de você no ônibus escolar tem uma arma? Sou responsável por não me proteger?”

Holmes sublinhou que os polícias usam armas para se protegerem, mas perguntou como é que as crianças, especificamente nesta área, estão a ser protegidas pelos líderes locais.



“Antes de culparmos, envergonharmos ou ganharmos fama, dizendo 'processar, processar, processar', tenho um problema com isso”, disse ela. “Esta é uma situação socioeconômica que está acontecendo aqui. É por isso que é tão preto. Quando observo a resposta aos disparos contra policiais, fico impressionada. Eles têm armas. Mas quando olho para a resposta de uma criança, de um menino ou mesmo de uma menina agora – falaremos disso a seguir – fico preocupado porque não há ninguém vindo por elas.”



“É preciso examinar cada criança, cada pessoa que pisa nessas escolas”, disse Tangie Sands, que sentiu pânico na semana passada e correu para a escola, para ver se seu filho estava seguro.



As autoridades não divulgaram a identidade do suposto atirador e o motivo do tiroteio não foi divulgado até o momento.



Fonte: Local 10.