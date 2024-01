Tornados atravessam cidades do sul da Flórida

O sul da Flórida experimentou um clima severo que produziu possíveis tornados na segunda-feira, 15. Na semana passada, partes da região norte da Flórida estavam em estado de emergência, depois que vários tornados atingiram o estado.

De acordo com o WPBF, houve alertas de tornado emitidos para o condado de St.Lucie e o condado de Martin que se estenderam até as 6:30 pm da segunda-feira, 15.



“Houve muito poucos relatos de danos (até agora), apesar dos numerosos vídeos de tornados que circulam nas redes sociais. Neste momento, os nossos parceiros do condado de Martin indicam que algumas árvores foram derrubadas numa área residencial numa zona rural de Palm Cidade (perto de 95). Isso faz sentido, já que o tornado inicial (por volta das 17h) desta noite parece ter cruzado a I-95 perto de MM107 (pouco antes da parada para descanso). A circulação principal parece ter viajado para nordeste em direção a Palm City e North River Shores e provavelmente cruzaram o rio St. Lucie como uma tromba d’água”, disse o Serviço Meteorológico Nacional.



“Para a segunda tempestade avisada (TOR emitido às 17h35), temos conhecimento do vídeo de um tornado a oeste da I-95, perto de Becker Road. No entanto, estamos em contato próximo com os condados de St. Lucie e Martin, pois a circulação parece ter se deslocado para o leste, muito perto da fronteira entre esses dois condados”, disse o NWS.



Vários espectadores capturaram o que pareciam ser nuvens em funil pousando, disse o WBFP.

O Martin County Fire Rescue relatou vários avistamentos de tornados, incluindo 8 a 10 milhas a oeste do aeroporto. Outro tornado foi relatado em Palm City, disse MCFR, que causou a queda de uma linha de energia e atingiu uma palmeira.



Tempestade de inverno



De rajadas de neve a alertas de tornado e avisos de nevasca, muitos cantos dos EUA estão sendo atingidos por mau tempo há pelo menos duas semanas. Mais de 70 milhões de pessoas estavam sob alertas climáticos de inverno na sexta-feira, 12, com alertas que se estendem da Califórnia a Nova York.



Uma tempestade de neve é um período intenso, mas muitas vezes curto, de queda de neve moderada a forte que pode levar a um acúmulo significativo de neve, de acordo com o glossário do Serviço Meteorológico Nacional. A explosão de neve costuma ser acompanhada por ventos fortes e até relâmpagos. Rajadas de neve geralmente podem acontecer em qualquer lugar com clima de inverno.



Os alertas de tornado são emitidos quando as pessoas nas áreas afetadas devem procurar abrigo imediato dos tornados – mesmo que não tenham recebido um alerta de tornado, diz o NWS. Um alerta de tornado é emitido quando o clima está favorável para tornados e pode durar de quatro a oito horas. Geralmente acontecem antes dos tornados para que as pessoas saibam que devem se preparar para o mau tempo, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.



Já os avisos de nevasca são emitidos quando as tempestades de inverno trazem nevascas significativas que podem reduzir a visibilidade para um quarto de milha ou menos, e têm ventos sustentados ou frequentes de 35 mph ou mais, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.



