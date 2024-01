Miami é a cidade mais cara dos EUA para compras de supermercado, aponta pesquisa

A cidade mais cara dos Estados Unidos para comprar mantimentos é Miami, de acordo com um estudo da HelpAdvisor que analisou dados de consumo domiciliar do Census Bureau. O estado da Flórida é o quinto mais caro.



Os preços semanais dos alimentos variam amplamente em todo o país, concluiu o estudo. Uma família média (três a quatro pessoas) gasta nos EUA cerca de US$ 270,21 no supermercado por semana, diz a pesquisa, mas as contas de supermercado em Miami custam aos residentes uma média de US$ 327,89, cerca de 14% mais alta do que a média estadual da Flórida.



Depois de Miami, as quatro cidades mais caras para compras de supermercado são: Houston ($302.65), Riverside ($300.50), San Francisco ($298.44) e Los Angeles ($295.33). Essas três últimas são cidades da Califórnia, o estado mais caro.







A Califórnia liderou a lista dos estados mais caros para comprar alimentos, com uma média familiar de US$ 297,72 por semana, ou US$ 27,51 a mais do que a média dos 48 estados continentais.



Nevada, não fica muito atrás, com os residentes desembolsando cerca de US$ 294,76 por semana no supermercado, o suficiente para ocupar o segundo lugar no país.



Completando os cinco estados mais caros estão Mississippi (US$ 290,64); Washington ($ 287,67) e Flórida ($ 287,27).



Esse número aumenta quando as crianças são consideradas; HelpAdvisor descobriu que famílias com crianças gastam em média US$ 331,94 por semana na loja, ou 41% mais do que famílias sem crianças.



Por outro lado, os estados mais baratos para comprar alimentos estão todos localizados no Centro-Oeste, sugere a pesquisa da HelpAdvisor, com famílias de Iowa, Nebraska, Michigan e Indiana gastando menos de US$ 240 na loja, em média, por semana.



Mesmo que os EUA a inflação desacelerou em 2023, as caixas registradoras dos supermercados “continuaram esquentando”, disse HelpAdvisor, o que pode estar correlacionado com o índice de preços ao consumidor de alimentos em casa aumentando 1,7% ano a ano em novembro.



Fonte: WFLA.

Veja mais sobre a pesquisa aqui.