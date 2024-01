Criminalidade diminuiu em Miami em 2023, afirmam autoridades

Miami foi a cidade mais segura de todos os tempos em 2023. Foi o que disse o chefe de polícia, Manny Morales, em uma mensagem na quarta-feira, 10, ao lado de autoridades municipais, incluindo o prefeito Francis Suarez.



A cidade registrou 31 homicídios no ano passado, ante 49 em 2022, disse Suarez. A tendência está de acordo com os dados nacionais, que indicam que o país como um todo registou a maior queda anual registada nos homicídios em 2023.



Os homicídios aumentaram durante a turbulência da pandemia e a agitação alimentada pelo assassinato de George Floyd pela polícia em 2020. Para Suarez, a diminuição se deve ao aumento do financiamento municipal para o departamento de polícia, bem como ao investimento em “tecnologia inovadora de combate ao crime”.



Suarez comparou os números do ano passado com os da década de 1980, uma era movida a drogas em que Miami viu ondas de violência e anos que causaram mais de 200 assassinatos. E a cidade ainda viu um assassinato a menos em 2023 do que em 1947 – o primeiro ano em que os dados sobre criminalidade foram coletados no município.



Dos 31 assassinatos de 2023, todos, exceto um, foram encerrados com prisão, disse Morales. O departamento resolveu 70% de seus homicídios em 2022, mesmo ano em que a taxa nacional de assassinatos não resolvidos atingiu um recorde, caindo para menos de 50%.



Mas a “postura agressiva de fiscalização” do departamento, disse Morales, também evitou surtos de violência ligados à epidemia de opiáceos, que muitas cidades em todo o país estão a enfrentar. Morales prometeu continuar a aplicar a lei “agressivamente” para garantir que Miami “permaneça livre” da epidemia. Christine King, presidente da Comissão de Miami, disse que o policiamento comunitário contribui para a redução dos crimes violentos.



QUAIS FORAM OUTRAS TENDÊNCIAS DE CRIME?



Segundo Suarez e Morales, Miami também testemunhou:



Uma redução de 34% nos tiroteios não fatais, de 151 para 100;

Queda nos tiroteios “sem contato”, de 379 para 255;

As autoridades policiais respondem a mais de 355.000 chamadas;

Os agentes efetuam quase 16.000 detenções;

Uma queda de 15% nas reclamações apresentadas contra agentes, que totalizaram 223 no ano passado.



Fonte: Miami Herald.