Capitão captura grande tubarão branco em Fort Lauderdale (FL)

Foi a captura de uma vida para um capitão de barco fretado no sul da Flórida que capturou um grande tubarão branco durante uma aventura de pesca com um cliente de fora do estado na praia de Fort Lauderdale.

O Capitão J. J. Logan, da Marlin My Darlin Sportfishing, falou na quarta-feira, 17, ao 7News sobre a captura surpresa. Segundo ele, foi o primeiro tubarão que viu nesta costa, "e é o terceiro, que eu saiba, a ser capturado no sul da Flórida”, disse.



A grande captura ocorreu a três quilômetros da costa, na manhã de quarta-feira em Fort Lauderdale, quando eles estavam pescando peixes menores. "A maior parte do dia foi bastante tranquila”, ressaltou.



Na última hora, o grande tubarão branco nadou até a parte traseira do barco. Eles disseram que souberam imediatamente o que era e começaram a trabalhar.



“É bastante inconfundível quando há algo do tamanho de um carro lá atrás”, disse Logan.



Eles então pegaram a vara de pescar, enrolaram, colocaram a isca e jogaram na água. O tubarão mordeu a isca, mas a luta para pegá-lo foi grande.



“É difícil acreditar que você enganchou algo desse tamanho, e uma hora depois você ainda pensava que ganhou e fez uma diferença, e levamos duas horas e meia para finalmente levantar e conseguir alguns bons vídeos e fotos e soltá-lo novamente”, disse Logan.



O tubarão é um macho e tem cerca de 4 metros de comprimento e pesa possivelmente entre 1.000 e 1.200 libras. Devido à proteção federal dos grandes tubarões brancos, ele foi libertado de novo no oceano.



Embora isso tenha acontecido a três quilômetros da costa, os banhistas não precisam se preocupar com grandes encontros com tubarões brancos porque eles são criaturas de águas profundas.