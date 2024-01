Prefeita de Miami-Dade promete US$ 7 bilhões em melhorias no Aeroporto Internacional de Miami

Um *Skytrain quebrado, elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes quebradas e infraestrutura geral em mau estado têm atormentado o Aeroporto Internacional de Miami nos últimos anos.

Na quinta-feira, a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, prometeu mudar a situação com US$ 7 bilhões em melhorias de capital e US$ 1,7 milhão em atualizações de manutenção.



Culpando as melhorias adiadas pelo estado do aeroporto, a prefeita prometeu reparos no terminal e nos estacionamentos e no Skytrain dentro do Saguão D.



“Infelizmente, este aeroporto não teve esse nível de investimento durante muitos anos. Portanto, sabemos que elevadores e escadas rolantes são o principal problema e temos trabalhado muito nisso”, disse Levine Cava. “Levamos dois anos para mudar o contrato e conseguir um contrato que pudesse funcionar nos finais de semana 24 horas por dia, 7 dias por semana, para avançarmos agressivamente.”



“Já estamos em 2024”, disse a repórter do Local 10 News, Janine Stanwood. “Por que parece que não aconteceu muita coisa?”

“Bem, na verdade, muita coisa está acontecendo e demonstramos o nível de investimento”, respondeu a prefeita. “Estamos dentro das normas do setor quanto ao número de elevadores fora de serviço, que é cerca de 8% do total.”



Levine Cava admitiu que o aeroporto poderia usar uma sinalização melhor para direcionar os passageiros aos elevadores em funcionamento e que o Skytrain pode estar em funcionamento novamente em abril.



O ex-prefeito de Miami-Dade Carlos Gimenez, agora congressista dos EUA, planeja responder aos comentários de Levine Cava sobre sua administração nesta sexta-feira, disse um porta-voz. Fonte: Local10.



Inaugurado em 2010 para facilitar o transporte de passageiros e reduzir o tempo de caminhada entre os terminais, o Skytrain opera no Saguão D e conecta quatro estações em uma distância de 1,12 km (0,70 milhas). Ele utiliza trens Crystal Mover, que são totalmente automatizados e viajam ao longo da cobertura do terminal. O sistema transportou até 40.000 passageiros diariamente.



Devido à deterioração da infraestrutura do sistema, o serviço foi suspenso indefinidamente desde 27 de setembro de 2023. Espera-se que o serviço entre três das quatro estações seja retomado em março de 2024.