Ex-atendente da American Airlines é acusado de filmar crianças em banheiros de avião

Um ex-atendente da American Airlines é acusado de filmar secretamente crianças no banheiro. Um incidente foi registrado em um voo de Orlando, segundo a investigação do FBI.



Os investigadores dizem ter encontrado várias gravações no iCloud do suspeito, Estes Carter Thompson III, de 37 anos, mostrando cinco menores usando banheiros de avião. Ele foi preso na quinta-feira, 18, na Virgínia.



As autoridades tomaram conhecimento do caso pela primeira vez em setembro, depois que uma adolescente de 14 anos relatou ter visto um iPhone colado na parte interna da tampa de um vaso sanitário em um voo de Charlotte para Boston.



Ela disse à polícia que Thompson disse a ela para usar aquele banheiro específico de primeira classe. Ela disse que encontrou o telefone escondido sob alguns adesivos com as escritas “Inoperative Catering Equipment”, “Remove From Service,” e “Seat Broken.” Antes de sair do banheiro, a adolescente tirou foto do vaso com o telefone pregado e mostrou aos pais, que confrontaram o atendente e denunciaram aos outros tripulantes e ao piloto.



O comissário de voo foi detido ao desembarcar no aeroporto de Boston, interrogado, mas liberado para responder em liberdade.



A família entrou com uma ação judicial contra a American Airlines pelos danos emocionais causados à menina e sua família. Eles dizem que a companhia aérea precisa fazer mais para evitar que crianças sejam exploradas desta forma.



De acordo com documentos judiciais, a conta iCloud de Thompson mostrou outras quatro meninas gravadas no banheiro, desde janeiro a agosto. Suas idades eram 7, 9, 11 e 14 anos. Um desses voos foi de Orlando para Charlotte em 15 de agosto de 2023.



Além das filmagens, mais de 50 fotografias de uma menina desacompanhada de 9 anos também teriam sido encontradas em sua conta do iCloud. Essas imagens incluíam fotos dela sentada antes da decolagem e closes de seu rosto enquanto ela dormia, disseram as autoridades.



A aplicação da lei conseguiu identificar todas as vítimas menores nas imagens e notificar suas famílias. A American Airlines demitiu Thompson em setembro, após o surgimento das primeiras acusações.



Thompson enfrenta acusações de tentativa de exploração sexual infantil e pornografia infantil. Se for condenado por todas as acusações, o jovem de 36 anos poderá ser sentenciado a 50 anos de prisão federal, bem como a uma liberdade supervisionada vitalícia e até US$ 250 mil em restituição.



Qualquer pessoa que possa ter sido vítima de agressão sexual ou outros crimes a bordo de uma aeronave deve entrar em contato com a linha de denúncias do FBI pelo telefone 800-225-5324 ou usando o formulário de denúncia on-line da agência.