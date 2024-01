Ron DeSantis desiste de candidatura e anuncia apoio a Trump

O governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu neste domingo, 21, de sua campanha pela presidência dos Estados Unidos e anunciou que apoia o ex-presidente Donald Trump na corrida do Partido Republicano.

A decisão foi tomada após derrota nas primeiras primárias do partido, no estado de Iowa, na segunda-feira (15). Apesar de conseguir a segunda colocação, DeSantis ainda ficou 30 pontos percentuais atrás do ex-presidente.

Depois de uma vitória tranquila em sua reeleição ao governo da Flórida em 2022, DeSantis era considerado por muitos como o nome mais forte dentro do partido para enfrentar Trump nas primárias republicanas.



"Se existisse qualquer coisa que eu pudesse fazer para produzir um resultado favorável, mais paradas de campanha, mais entrevistas, eu faria. Mas não posso pedir a nossos apoiadores a oferecerem seu tempo e doarem seus recursos se não temos um caminho claro para a vitória. Dessa forma, estou hoje suspendendo minha campanha", afirmou DeSantis em um vídeo publicado no X (antigo Twitter).



Está claro para mim que a maioria dos eleitores das primárias republicanas querem dar a Donald Trump outra chance. Eles viram sua presidência ser frustrada por resistência implacável e eles vêem os democratas usando guerra jurídica até hoje para atacá-lo. Tive desentendimentos com Donald Trump, como sobre a pandemia de coronavírus e o destaque dado por ele a Anthony Fauci, (mas) Trump é superior ao atual titular, Joe Biden."

Ao canal de notícias americano Fox News, Trump afirmou estar "muito honrado" com o apoio do antigo concorrente. "Estou ansioso por trabalhar junto dele para derrotar Joe Biden, que é o pior e mais corrupto presidente da história do nosso país."

No vídeo da desistência, DeSantis também citou outra concorrente nas primárias republicanas, a ex-embaixadora dos EUA na Organização das Nações Unidas Nikki Haley.

"Assinei um compromisso para apoiar o candidato republicano e honrarei isso. Ele tem meu apoio, porque não podemos voltar para a velha guarda republicana do passado, um pacote reembalado de corporativismo requentado que Nikki Haley representa."

Com a desistência, Haley se torna a principal concorrente de Trump dentro do Partido Republicano. Ela reagiu à notícia em um evento de campanha no estado de New Hampshire.

"Quero dizer ao Ron que ele fez uma ótima corrida. Ele tem sido um bom governador e desejamos o melhor a ele. Dito isso, agora é um camarada e uma dama sobrando", disse a pré-candidata a apoiadores.



Fonte: Reuters.