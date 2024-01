Flórida estabelece novo recorde de formandos no ensino médio

O Departamento de Educação da Flórida estabeleceu um novo recorde de formandos do ensino médio no ano letivo de 2022-2023.

Segundo registros estaduais, 88% dos alunos do ensino médio se formaram no último ano letivo, o que representa um aumento de 0,7 ponto em relação ao ano anterior.



É a taxa de graduação mais elevada de sempre, com a isenção do ano letivo pandêmico (2019-2020 e 2020-2021) porque esses anos estavam isentos de requisitos de avaliação, segundo os responsáveis.

“A taxa de graduação da Flórida continua a subir porque nossos educadores se concentram exclusivamente nos estudos acadêmicos em sala de aula”, disse o governador Ron DeSantis. “Quer os estudantes da Flórida escolham uma universidade de quatro anos ou um ensino pós-secundário não tradicional, terão construído uma base sólida que os preparará para o sucesso.”



Além disso, as taxas de graduação para todos os grupos demográficos aumentaram nos últimos cinco anos. As autoridades disseram que houve um aumento de 0,9 ponto percentual nas taxas de graduação para estudantes economicamente desfavorecidos, um aumento de 1,7 ponto percentual para estudantes negros ou afro-americanos e um aumento de 0,9 ponto percentual para estudantes hispânicos em comparação com 2018 e 2019.

“Concluir o ensino médio é importante para o futuro de qualquer aluno”, disse o Comissário de Educação da Flórida, Manny Diaz, Jr. “É o culminar de muitos anos de aprendizado dedicado e uma conquista que prepara os alunos para bons empregos, para admissão na faculdade e para um melhor futuro geral.”



Fonte: 7News Miami.