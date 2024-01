Violações de bem-estar animal levam Miami-Dade a encerrar contrato com Miami Seaquarium

Autoridades do condado de Miami-Dade anunciaram a decisão do condado de encerrar seu contrato de arrendamento com o Miami Seaquarium devido a problemas contínuos de bem-estar animal.



A decisão, segundo o condado, surge em resposta a múltiplas violações e maus cuidados com os animais documentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA na sigla em inglês), levando a um Aviso de Intenção de Confiscar (Notice of Intent to Confiscate).



“É com profunda frustração que devo transmitir as preocupações profundas do condado em relação à qualidade do cuidado prestado aos animais no Seaquarium”, disse a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.



O USDA documentou uma série de falhas nas instalações e violações repetidas que afetam a saúde e o bem-estar dos animais e das instalações, incluindo mofo, altos níveis de bactérias, recintos enferrujados e uma escassez crítica de funcionários treinados.



As condições no Seaquarium foram examinadas ao longo dos últimos anos. No início deste mês, manifestantes apareceram em frente ao Seaquarium para protestar contra o cativeiro dos animais presos nos tanques.

“Cada dia que esta instalação abusiva permanece aberta, é mais um dia em que a vida destes animais está em perigo”, disse um manifestante.



No início de dezembro, três peixes-boi idosos foram transportados com sucesso para dois dos três centros de cuidados intensivos para peixes-boi do Miami Seaquarium, abordando preocupações sobre sua idade avançada e condições de saúde.

Em 28 de dezembro, um golfinho chamado ‘Sundance’ faleceu após 30 anos no Seaquarium. Em agosto de 2023, a orca ‘Lolita’ faleceu depois de passar mais de meio século em cativeiro.



O Condado de Miami-Dade colaborará e coordenará estreitamente com o USDA para traçar o caminho mais apropriado a seguir, sempre priorizando os melhores interesses dos animais residentes no Seaquarium.

“O condado de Miami-Dade valoriza a segurança e o bem-estar de todos os nossos residentes e visitantes, incluindo os animais que estão atualmente sob os cuidados do Miami Seaquarium”, disse a prefeita Daniella Levine Cava em comunicado ao 7News.



O Miami Seaquarium não respondeu a um pedido de comentário do 7News para ver o que vai acontecer com os animais que ainda vivem nele.