Condados têm boa pontuação no bem-estar das crianças, mas obesidade preocupa

No geral, o estado da Flórida viu muitas melhorias em todos os níveis no Índice de Bem-Estar Infantil de 2023 do Florida Policy Institute, mas a obesidade em crianças preocupa.

O índice classifica cada condado em fatores que incluem bem-estar econômico, educação, saúde e comunidade.

As reduções na pobreza infantil, no consumo de álcool e drogas pelos estudantes do ensino secundário e nas taxas de conclusão de estudos melhoraram. Todos os fatores, exceto um, permaneceram iguais ou melhoraram.

O principal problema encontrado no índice foi a obesidade infantil, disse o diretor do Kids Count, Norin Dollard.

"Nas áreas urbanas e rurais, não há alimentos acessíveis e de alta qualidade para muitas pessoas. Eles eram muito mais sedentários, acho que temos sido historicamente, então isso contribui para isso", disse Dollard.

Para o diretor, a obesidade infantil é um dos poucos fatores em que o estado piorou. Outra foi que menos pessoas saíram de casa e foram menos ativas durante a pandemia.

O condado de Lafayette, no norte da Flórida, foi classificado como o mais acessível para cuidados infantis.