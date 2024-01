Flórida aumenta em população jovem com imigrantes e residentes

A população da Flórida está ficando mais jovem enquanto o número de crianças e adolescentes no país está diminuindo, segundo dados do Censo dos EUA analisados pelo USA Today.

As taxas de natalidade têm diminuído, em parte devido à pandemia, mas também porque muitos jovens americanos optam por permanecer sem filhos face ao aumento dos custos de vida, habitação, empréstimos universitários e cuidados infantis. Atualmente, a mulher nos EUA tem cerca de 1,6 filhos; em 1950 ela teria três.

No geral, a população dos Estados Unidos cresceu cerca de metade da taxa mundial no ano passado, de acordo com dados do U.S. Census Bureau. Atualmente, 10% da população mundial tem 65 anos ou mais e espera-se que essa percentagem duplique até 2060.

Um total de 40 estados dos EUA viram a sua população com menos de 20 anos diminuir entre 2020 e 2022, mostram os dados do Censo. Mas para alguns estados foi diferente. No total, 10 estados tiveram aumentos na população infantil e adolescente entre 2020 e 2022, com um ganho coletivo de 97.881 jovens.

Ganho de população infantil e adolescente

Dos 10 estados que viram a população infantil e adolescente aumentar durante esse período, 62% do ganho total da população infantil ocorreu no Texas e na Flórida. A Flórida ganhou 42.370 crianças menores de 18 anos, de acordo com a análise de dados do censo feita pelo demógrafo da Brookings Institution, William Frey.

A Flórida vem ganhando sua população infantil por meio de novos residentes e imigrantes, mostra análise. O Sunshine State viu um boom no crescimento populacional nos últimos anos, com uma estimativa de 1.072.510 novos residentes de abril de 2020 a 1º de julho de 2023, um aumento de 5%.

Em 2022, o Census Bureau declarou que a Flórida era o estado de crescimento mais rápido do país pela primeira vez desde 1957. No entanto, os ganhos do estado desaceleraram um pouco em relação aos anos do COVID. A Flórida adicionou 365.205 novos habitantes em 2023, ainda o segundo maior crescimento numérico atrás do Texas e a segunda maior porcentagem de crescimento atrás da Carolina do Sul.

Três cidades da Flórida - Fort Myers, North Port e Port St. Lucie - entraram na lista das 15 cidades que mais cresceram em 2021. E um estudo mostrou que a geração do milênio de classe média estava entre as mais ansiosas para se mudar para cá.

Imigrantes

A imigração também desempenhou um importante papel para esse crescimento.

"Assim como a migração internacional líquida impulsionou os ganhos populacionais do país, o mesmo acontece com a maioria dos estados", disse Frey. "Alguns dos maiores ganhos ocorreram nos estados de alta imigração da Flórida, Califórnia e Texas, com Nova Iorque a diminuir apenas modestamente dos seus já elevados níveis".

Em 2021, havia 4.608.653 imigrantes nascidos no exterior vivendo na Flórida, o que representa 21,2% de sua população total. Entre 2000 e 2021, a sua população imigrante cresceu 72,6%, um aumento de 12% entre 1990 e 2021.

"Nacionalmente, a imigração é a chave para o crescimento da população mais jovem", disse Frey ao The Hill. Isto não acontece porque a maioria dos imigrantes são crianças ou adolescentes, disse ele, mas sim porque eles tendem a estar "na idade adulta mais jovem, então têm filhos quando vêm para cá".

A Flórida ocupa o quarto lugar em termos de maior porcentagem de população nascida no exterior, atrás da Califórnia, Nova Jersey e Nova York. E, de acordo com a análise, os imigrantes tendem a ser mais jovens, em idade fértil ou com famílias jovens.

Quantas crianças vivem na Flórida?

De acordo com as últimas estimativas do Census Bureau, em 1º de julho de 2023:

- Aproximadamente 4.363.870 (19,3%) da população da Flórida tem menos de 18 anos.

- Aproximadamente 113.0536 (5%) têm menos de 5 anos.

Porém, o status de "terra dos aposentados" vai permanecer ainda por muito tempo. Em comparação, existem cerca de 4.883.916 floridianos com 65 anos ou mais, ou 21,6% da população total.

Com informações do The Hill.

A Flórida vem ganhando sua população infantil por meio de novos residentes e imigrantes, mostra análise do censo. Foram 42.370 novos moradores menores de 18 anos entre 2020 e 2022. - Visit Miami. Anterior Próximo

População indocumentada é uma pequena parcela

Califórnia, Texas e Flórida abrigam 45% dos imigrantes do país, de acordo com um estudo de 2020 do Pew Research Center.

Mas os imigrantes indocumentados constituem uma pequena parcela da população da Flórida. O Pew Research Center divulgou números atualizados sobre imigrantes indocumentados que vivem nos EUA no final do ano passado. Descobriu que, em 2021, eles representavam apenas 4,1% da população da Flórida. Isso se compara a 3,6% em 2019 e 5,3% em 2005.

Nos EUA, havia 10,5 milhões de imigrantes indocumentados em 2021. A Califórnia e o Texas tinham, cada um, uma população indocumentada maior do que a Flórida - tanto em números absolutos como em percentagem da sua população.

Algumas indústrias na Flórida, como a construção e a agricultura, empregam uma grande percentagem de não-cidadãos. A KFF estimou que mais de um terço dos trabalhadores agrícolas do estado e quase um quarto dos trabalhadores da construção não são cidadãos dos EUA, o que inclui imigrantes legalmente presentes e indocumentados.