Candidato a xerife de Broward, David Howard fala sobre a importância da comunidade brasileira

Em 2020, após já estar aposentado, Howard foi contratado para ajudar a construir o Departamento de Polícia de Pembroke Park - o primeiro departamento de polícia da cidade e, segundo ele, isso o fez querer comandar o Broward Sheriff Office.

Nessa entrevista exclusiva para o Gazeta News, Howard fala sobre sua campanha "Safer Broward" e o desejo de construir um condado mais seguro. Ele cita como irá lidar com os crimes violentos, a atualização necessária do departamento com recursos de Inteligência Artificial, como vê a comunidade brasileira, entre outros pontos importantes para um líder da segurança pública.

1- Há quanto tempo você está na carreira policial?

Há 31 anos. Passei 28 anos no Departamento de Polícia de West Palm Beach e me aposentei como Tenente de Polícia. Então segui meu sonho de infância e me tornei piloto de avião. Meu pai teve um derrame, então deixei a companhia aérea e ajudei minha irmã a cuidar de meu pai. Em 2020, fui contratado primeiro como consultor e depois fui contratado em tempo integral para construir o Departamento de Polícia de Pembroke Park. Foi a primeira vez que a pequena cidade teve um departamento de polícia em 41 anos.

2 - Por que você pretende ser xerife de Broward?

Ao construir o Departamento de Polícia de Pembroke Park, vi que o BSO era mal administrado e as pessoas reconhecem que Broward está menos seguro. Temos um político a dirigir o gabinete que não sabe ser transparente, não quer fazer com que as coisas funcionem de forma eficiente e está colocando a sua agenda política pessoal acima da segurança do povo do Condado de Broward.

3 - Você diz "Safer Broward" em sua campanha. Como você trabalhará para impedir e prevenir crimes violentos no condado?

Garantir a segurança e o bem-estar dos residentes do Condado de Broward é a nossa principal prioridade, e temos uma abordagem abrangente para lidar com crimes violentos que envolve Policiamento Comunitário, Análise de dados criminais, Resposta de Saúde Mental, Intervenção e Prevenção de Gangues, entre outras ações.

4- Como você vê a comunidade brasileira - uma das maiores comunidades de imigrantes presentes em Broward?

A comunidade brasileira, como uma das maiores comunidades de imigrantes no Condado de Broward, desempenha um papel significativo na formação do cenário cultural, social e econômico da região.

Abraçar as suas contribuições culturais, promover a inclusão e enfrentar quaisquer desafios únicos que possam enfrentar são passos essenciais para a construção de uma comunidade mais forte, mais diversificada e mais inclusiva para todos.