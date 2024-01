Tampa, Miami e Orlando estão entre as cidades com mais percevejos

Tampa, Miami e Orlando estão entre as cidades dos Estados Unidos com mais percevejos. Um novo estudo realizado pela Orkin - uma empresa de controle de pragas - revelou recentemente a sua lista das 50 principais cidades dos EUA com mais percevejos.

Este é o quarto ano consecutivo que a Orkin divulga este estudo. A lista de cidades com mais percevejos é baseada em dados de tratamento das áreas metropolitanas onde a empresa realizou o maior número de tratamentos para percevejos de 1º de dezembro de 2022 a 30 de novembro de 2023. A classificação inclui tratamentos residenciais e comerciais.

Chicago conquistou o primeiro lugar, seguida por Nova York em segundo lugar e Filadélfia garantindo a terceira posição.

Das cidades da Flórida, Tampa, que ficou em 31º lugar este ano, teve o maior salto, subindo dez na lista. Miami ficou em 45º lugar e Orlando garantiu o 46º lugar, tendo subido uma posição na lista este ano.

Greensboro, na Carolina do Norte teve o maior salto este ano, subindo vinte e cinco posições para o Top Twenty, com Milwaukee (#25) subindo quinze na lista e Tampa (#31) subindo dez.

A Orkin definiu percevejos como pequenos insetos que saem do esconderijo à noite para tirar sangue de humanos ou animais. Geralmente são de cor vermelha a marrom escura.

