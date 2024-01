Flórida se prepara para regulamentar aluguéis por temporada de curto prazo

Novas regras que regulamentam os aluguéis por temporada de curto prazo podem ser aprovadas nos próximos dias. Um projeto de lei está sendo analisado no Senado da Flórida.



Pelo projeto de lei SB 280, o estado terá mais poder para regular as propriedades das cidades.



Os aluguéis por temporada de curto prazo tornaram-se uma fonte crescente de frustração para os moradores da Flórida que vivem em destinos de férias. As reclamações incluem festas barulhentas tarde da noite, uma característica regular em algumas comunidades com o surgimento de sites de aluguel como Vrbo e Airbnb.



As cidades tentaram reprimir com decretos e regras, mas agora o SB 280 procura retirar dos governos locais parte da sua autoridade para regular esses arrendamentos e entregar esse poder ao Estado. “Apoio totalmente isso”, disse a presidente do Senado, Kathleen Passidomo, na quinta-feira, 25.



Ela disse aos repórteres que o projeto é uma colaboração entre as câmaras para criar regras mais uniformes e simples para aluguéis de curto prazo. Também permite que as comunidades registrem as propriedades para saber melhor quantas existem e quem as administra.



“As pessoas estão pulando na piscina, fazendo barulho”, disse Passidomo. "Com quem você fala? Quem é o proprietário? É apenas uma questão de registro. Faz sentido. Não é um projeto de lei prescritivo. É um projeto de lei de bom senso. Só queremos saber quem está hospedado lá."

Alguns governos locais estão contestando, dizendo que os poderes de registro são fracos e o controle estatal é grande, deixando potencialmente as cidades e os condados sem muitas ferramentas para combater as propriedades problemáticas.



“O SB 280 eliminará a capacidade das comunidades locais de distinguir aluguéis de curto prazo de residências”, disse David Will, prefeito de Redington Beach.



Depois da votação no Senado estadual, será necessário passar pela Câmara, onde mudanças podem ser colocadas.



Fonte: WPTV.