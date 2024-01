Aeroporto de Internacional Miami abre espaço para loja de canabidiol

O Aeroporto Internacional de Miami abriu espaço para uma loja de alimentos à base de cânhamo, ou canabidiol, conhecido como CBD. Para comprar balas ou qualquer outro produto à base de cannabis, é preciso ter um cartão de Registro de Uso de Maconha Medicinal da Flórida.



As lojas de CBD vendem gomas, cremes e soros feitos de plantas de cannabis, mas sem os produtos químicos necessários para deixar alguém "drogado". As leis estaduais e federais restringem os produtos de CBD a quantidades extremamente pequenas de THC, o produto químico psicoativo da maconha.



Legais na Flórida, os varejistas de CBD elogiam as propriedades calmantes de seus produtos, vendendo argumentos que a MIA acredita que atrairão pelo menos alguns de seus passageiros. “Os viajantes estressados, ansiosos e focados em seu bem-estar são o mercado-alvo desta loja”, diz o rascunho da solicitação postado no fim de semana em um site do condado de Miami-Dade.



O aeroporto de Atlanta tem uma loja CBD da SunMed, mas esse tipo de loja ainda não é comum para viajantes aéreos em todo o mundo.



“O proponente selecionado deve ser capaz de demonstrar e mostrar seu compromisso com o bem-estar moderno e consciente da saúde, bem como fornecer informações sobre as leis de destino ao público que viaja dentro e/ou fora dos EUA e garantir a venda de produtos CBD cumprir os requisitos legais federais que não podem exceder os níveis de THC de 0,3%”, diz a solicitação.



O que diz a lei da FL

A lei da Flórida permite que os varejistas vendam produtos de CBD à base de cânhamo com uma licença emitida para vendedores de alimentos. Uma lei estadual de 2019 diz que os produtos CBD não podem conter mais do que 0,3% de THC.



Em 2016, o Legislativo aprovou a lei que permitiu a distribuição da maconha medicinal a pacientes que sofrem de uma condição terminal diagnosticada. Também em 2016, a Iniciativa de Legalização da Maconha Medicinal da Flórida foi introduzida por referendo de cidadãos e aprovada com maioria de 71,3% em 8 de novembro.



A Flórida atualmente não aceita cartões de maconha medicinal de fora do estado. No entanto, permite que residentes sazonais que tenham vivido no estado por mais de 30 dias solicitem cartões de registro.



O uso recreativo da maconha ainda é ilegal no estado da Flórida. Na verdade, é contra a lei cultivá-la, vendê-la e possuí-la. Os legisladores têm até 1º de abril de 2024 para tomar uma decisão sobre a legalização da maconha recreativa no estado. Se decidirem a favor da iniciativa, os residentes da Flórida verão a questão nas urnas como uma emenda constitucional em 5 de novembro de 2024.



Pode viajar com maconha medicinal ou gomas de CBD?



Companhias aéreas e navios de cruzeiro têm regras. Embora uma mulher do Texas tenha enfrentado problemas no ano passado ao tentar embarcar em um navio de cruzeiro em Miami com gomas de CBD, os produtos legalizados na Flórida também são aprovados para voos pela Administração Federal de Segurança de Transportes. No entanto, é preciso apresentar o cartão de maconha medicinal e a prescrição médica.



Fonte: Miami Herald.