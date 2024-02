Hotéis de luxo da Flórida são eleitos melhores refúgios românticos do país

Quatro hotéis de luxo da Flórida foram eleitos os melhores refúgios românticos do país – e todos eles estão no sul da Flórida.



A Condé Nast Traveller reuniu os melhores lugares dos Estados Unidos para comemorar o Dia dos Namorados (ou em qualquer época do ano), e dois hotéis em Miami Beach, um em Florida Keys e outro em Fort Lauderdale entraram na lista.



Em Miami Beach, destacaram-se os spots à beira-mar 1 Hotel South Beach e W South Beach.



A Condé Nast Traveler chama o

de uma “fantasia holística de retox-desintoxicação de Miami – com um toque bem-vindo e ecologicamente consciente”, elogiando sua piscina na cobertura (a maior em Miami Beach), suas varandas com vista para o mar e sua neutralidade de carbono de 100%. O hotel também abriga o Tala Beach, o bar ao ar livre, restaurante e clube de praia aberto de quinta a domingo.



Quanto ao

que passou por uma reforma de US$ 30 milhões em 2020, a Condé Nast se apressa em explicar que é diferente de seus irmãos da marca W, sendo “muito mais elevado do que sua tarifa W padrão, com recursos como uma coleção de arte multimilionária em o lobby e uma extensa programação, incluindo sessões de ioga, treinamento de alto intervalo e aulas de preparação de coquetéis.” A lista elogia ainda o W’s Away Spa e seu bar tropical ao ar livre Irma’s, chamando-o de lugar perfeito para coquetéis ao pôr do sol.



Único resort em uma ilha particular do país, o

apenas para adultos, em Little Torch Key, Florida Keys, também entrou na lista, elogiado por “redefinir a fantasia do náufrago em solo americano”, com 30 bangalôs distribuídos por quatro -acre de propriedade. A lista aplaudiu a variedade de atividades disponíveis, desde relaxar em uma rede à beira-mar ou mergulhar em esportes aquáticos em pranchas de remo, catamarãs, barcos ou mergulho com snorkel.



Little Palm Island Resort & Spa também foi eleito um dos melhores resorts do país pela Travel + Leisure em 2023 e um dos melhores resorts do mundo pela Condé Nast Traveler em 2021. O único hotel Broward na lista foi o Four Seasons.



se destacou por sua sensação de transatlântico de luxo e pelo fato de ser uma alternativa menos frenética e barulhenta a Miami Beach. O hotel à beira-mar também fica perto de três dos melhores restaurantes sofisticados de Fort Lauderdale: MAASS de Washington D.C.; Evelyn’s, que serve pratos mediterrâneos; e o famoso restaurante italiano Vitolo, de Nova York, conhecido por ser um dos lugares preferidos de Taylor Swift na Big Apple.



Localização:



1 Hotel South Beach: 2341 Collins Ave., Miami Beach



W South Beach: 2201 Collins Ave., Miami Beach



Little Palm Island Resort & Spa: 28500 Overseas Hwy., Little Torch Key; www.littlepalmisland.com; 305-684-8341



Four Seasons Fort Lauderdale: 525 N Fort Lauderdale Beach Blvd, Fort Lauderdale; www.fourseasons.com/fortlauderdale; 754-336-3100



Fonte: Miami Herald.