Transgêneros não poderão mais mudar de gênero nas carteiras de motorista na FL

Os transgêneros da Flórida não poderão mais mudar de gênero nas carteiras de motorista da Flórida, disse o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados do estado ao expor sua mudança de política.



O departamento enviou um memorando aos coletores de impostos do condado na semana passada. A mudança parece ter sido feita sem a participação do público.



Antes, as pessoas podiam mudar o sexo na carteira de motorista se tivessem uma carta certificada pelo médico declarando que a pessoa estava em tratamento clínico para transição de gênero, de acordo com o Centro Nacional para a Igualdade de Transgêneros.



Depois de ser nomeado pelo governador Ron DeSantis no ano passado, o diretor executivo do departamento, Dave Kerner, pediu à liderança que garantisse que as políticas e procedimentos estivessem de acordo com o estatuto, disse a porta-voz do departamento, Molly Best, por e-mail.



“Expandir a autoridade do Departamento para emitir licenças de substituição dependendo do senso interno de gênero ou identificação de sexo é uma violação da lei e não serve para aumentar a segurança e a confiabilidade das licenças e cartões de identificação emitidos na Flórida”, escreveu Best. “A segurança, confiabilidade e precisão das credenciais emitidas pelo governo são fundamentais.”



No memorando aos cobradores de impostos do condado, o vice-diretor executivo, Robert Kynoch, disse que a prática atual de mudança de gênero nas identidades estaduais não é apoiada pela legislação estadual. Kynoch escreveu que o departamento “só pode emitir uma licença de substituição quando uma licença ou autorização for perdida ou roubada, ou quando houver uma alteração subsequente no nome, endereço ou restrições do licenciado”.



O memorando diz então que o termo “gênero” num documento de identificação não se refere a um sentido interno de identidade de gênero, mas sim “comumente entendido” como sinônimo de sexo.



“Permitir que um indivíduo altere a sua licença para refletir um sentido interno de papel ou identidade de gênero, que não é imutável nem objetivamente verificável, prejudica o objetivo de um registo de identificação e pode frustrar a capacidade do Estado de fazer cumprir as suas leis”, disse Kynoch.



Simone Chriss, diretora da iniciativa de direitos dos transgêneros no Southern Legal Counsel, disse que o estatuto estadual que rege as carteiras de motorista não define gênero e que, ao dizer que se refere ao sexo, o departamento “simplesmente inventou isso”.



A mudança na carteira de motorista da Flórida não é a primeira vez que agências executivas sob DeSantis ou nomeadas por DeSantis optam por afetar pessoas transexuais fora do processo legislativo. A Agency for Health Care Administration proibiu o Medicaid de cobrir tratamentos de disforia de género após um processo interno que se desviou das normas da agência. E antes de uma lei no ano passado proibir as crianças de receberem tratamento médico para disforia de género, os conselhos médicos do estado proibiram a prática.



Fonte: Miami Herald.