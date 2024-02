Florida Renaissance Festival 2024 retorna ao Quiet Waters Park em Deerfield Beach

No final de semana de abertura, crianças entre 6 e 11 anos e meninas e meninos escoteiros menores de 18 anos não pagam entrada!

Está chegando a hora do festival que te transporta à uma época em que senhores do reino vestiam túnicas, meias, chapéus de abas largas, blusas de mangas bufantes, e suas damas usavam vestidos rendados, espartilhos, anáguas, capas e aventais. O

retorna no dia

e vai até o dia 4 de março de 2024 no

em Deerfield Beach, Flórida.

Este tradicional e icônico festival será realizado em oito finais de semana consecutivos a partir do dia

. A cada fim de semana, os presentes vão mergulhar em uma época lendária quando piratas, vikings, vilões e heróis anônimos comandavam o reino. Fantasias não são obrigatórias no evento, mas centenas de pessoas optam por usar roupas desta época para viver a experiência real do período renascentista.

O Florida Renaissance Festival é produzido pelo nacionalmente aclamado Bobby Rodriguez Productions, que "cria uma experiência de entretenimento e cultura para adultos e crianças. Há mais de 30 anos o festival é um evento único", afirma Rodriguez. "É um dos festivais mais esperados no Sul da Flórida e, a cada ano, fica melhor, com novas e diferentes atrações e entretenimento". Explore produtos artesanais, saboreie comidas deliciosas e mergulhe em um mundo de diversão e alegria.

Entre nesta aventura, na qual mitos e história se misturam! No Florida Renaissance Festival, você será transportado para uma era em que cavaleiros. bobos da corte e a realeza reinavam supremos. É uma jornada mágica que mistura fantasia e realidade.

Este ano a novidade é o Adrian Empire, um acampamento de história viva que vai apresentar lutas ao vivo duas vezes por dia. O festival vai sediar também, por apenas uma semana, um grande encontro de guerreiros de várias partes do País para uma batalha. Outra novidade é o Pirates Creed, uma dupla musical de piratas que vai se apresentar no Biergarten.

Outra atração popular que retorna este ano é o Knights, apresentado por DeBracey Productions. Este show de acrobacias ao vivo combina manobras, saltos, corridas de carruagens e manobras radicais, enquanto a princesa guerreira procura seu cavaleiro de armadura brilhante. O público decide o destino da princesa neste cenário em que o vencedor leva tudo.

O Jackdaws Trio vai estar no Biergarten apresentando seu contemporâneo e tradicional rock irlandês e suas melodias, enquanto a fascinante versão completa de Washing Well Wenches vai estar no Palco Washing Well, onde as mulheres comandam e os homens apreciam sua beleza.

Outra atração imperdível é a dupla de aventureiros contadores de histórias, Splattertime Players, que retorna ao Mud Pit. Enquanto rolam na lama, eles dão uma nova dimensão ao humor "imundo" e ao entretenimento inovador.

Masala Music and Dance se apresenta no Palco Checkmate. O público vai curtir o som de músicos renomados, à medida que seus ritmos hipnotizantes na condução da bateria e melodias encantadoras ecoam por todo o reino. E vai também apreciar o sapateado Flamenco e o movimento veloz das espadas apresentado por dançarinos do misterioso leste ao apaixonado oeste.

O malabarista, equilibrista e comediante Moonie the Magnificent vai apresentar seu sensacional show interativo no Palco Tudor. Se você é medroso, fique atento, pois ele se veste como palhaço, mas age como o diabo!

Les S. Moore, especialista no "agora você vê, agora você não vê" se apresenta no Palco Crown, e vasculhar bolsos é sua especialidade. O que você acha que está seguro em seu bolso pode acabar no bolso dele!

Knightwings apresenta o mestre dos falcões Ash Cary em um incrível show de pássaros exóticos, com falcões, gaviões, corujas e águias, em três performances sensacionais na Arena Joustiing.

O Tam Tam Congo é uma trupe de dançarinos e percussionistas, que vêm diretamente da Costa do Marfim na África. Eles vão te encantar com suas belas danças africanas, como a Zaouli.

Jacques ze Whipper estará presente no Palco Good Knight Pub. Ele vem da segunda geração de artistas de circo especializados em festivais renascentistas. A apresentação desse artista alegre e charmoso é marcada por movimentos rápidos e inteligentes. Este ano, o Living History Encampments: The Ottoman Empire inclui a artilharia real, os Merchants de Brittany e os piratas de Tortuga Bay.

Primeiro fim de semana: 3 e 4 de fevereiro

Caldeirão do Caos: A Ascenção dos Feiticeiros

Embarque nesta jornada mágica entre o bem e o mal. À medida que a floresta mística ganha vida, os sons de trovões e do caos interrompem a calma manhã. Feiticeiros e Magos da Luz se unem para proteger o Reino Livre em uma batalha violenta contra feiticeiros, bruxas e bruxos, que usam a magia ancestral e selvagem do Caldeirão do Caos. A hora do conflito está se aproximando, então prepare seus campos de força e torne-se invisível ao medo que o caldeirão emite. Prepare-se para quebrar feitiços, defender aliados e para atender ao chamado do Grande Sábio. Todos os reinos são chamados para lutar na linha de frente, pois esta passagem do Futuro Deles foi determinada em Sua História. A Grande Oposição aguarda.

Segundo fim de semana: 10 e 11 de fevereiro

Escrito nas Estrelas: Romance e Cartas de Amor

"No momento em que dois corações aprendem a bater juntos, eles compartilham memórias, experiências e suas vidas estão ligadas por este forte laço do compromisso". O que faz esta conexão tão especial é a genuína intensidade e autenticidade. Seja por você mesmo, um amigo, um parceiro, namorado, família ou até mesmo um estranho, essas demonstrações de amor podem ser de incontáveis formas, cada uma cheia de gentilezas. Ao atravessar os portões do nosso castelo, aventure-se em um mundo onde vai experimentar o poder e o calor de algo verdadeiramente incondicional. O amor é escrito em cartas sinceras ao longo do tempo, ecoado por gerações e sentido em todo o universo. O amor está em todo lugar se abrirmos nossos olhos. Está em cada momento, cada suspiro, cada olhar. É o poder da vida e a força da conexão. Esteja presente a esses momentos preciosos e descubra o verdadeiro significado do amor, tão lindamente escrito nas estrelas".

Terceiro fim de semana: 17 e 18 de fevereiro

A Ira de Odin: Vikings, Dragões e Trolls...meu Deus!!

Uma vez conhecido por abalar o cosmos ao liberar todo seu ódio, a Ira de Odin involuntariamente desencadeou o surgimento de criaturas outrora lendárias. Após o despertar do Titã das profundezas da Terra, um feitiço antigo - que já tinha sido banido, é lançado. Da terra saíram trolls e duendes e das árvores saíram fadas e elfos. Das pedras e do enxofre surgiram o mais temido de todos: os dragões. À medida que criaturas históricas continuaram a se materializar das profundezas de lendas antigas, uma conexão harmoniosa se formou entre o mundo dos Vikings e das Valquírias. Os elfos compartilharam sua sabedoria, anões criaram encantos e os duendes e fadas melhoraram o mundo natural. Dragões voaram majestosamente pelos céus, enquanto trolls e gigantes de gelo se identificaram com os habitantes de Midgard. Não foi apenas o ressurgimento de criaturas míticas, mas o início de uma era na qual o místico e comum coexistiam em perfeito equilíbrio, tecendo uma obra de magia e maravilha, que seria celebrada pelas próximas gerações.

Quarto fim de semana: 24 e 25 de fevereiro

Steampunk & Viajantes do Tempo: O Espírito da Invenção

ATENÇÃO! ATENÇÃO! LEIA TUDO SOBRE ISSO! Ventos estridentes sopram enquanto vapores úmidos assobiam no ar, como um sinal para que milhas abram caminho para a época em que a humanidade entra na Era Vitoriana da Industrialização. Motores a vapor estão nos trilhos rumo ao seu novo futuro da automação! Engenheiros e tecnólogos criam ferramentas inovadoras e mecanismos para nos levar a dias modernos com a introdução da ciência quântica feita por criações à base de vapor! Luzes artificiais emitidas por átomos acionados por neblina estão agitando toda a vila. PAREM AS MÁQUINAS! NOVIDADE! Viajantes criaram portais que podem trazer qualquer pessoas de outro espaço e tempo! Qualquer coisa é possível e vocês só conseguem encontrar aqui! Você pode ouvir o Mundo Novo agora, ressoando na exosfera: fora com o novo - e dentro com o antigo.

Quinto fim de semana: 2 e 3 de março

Senhor dos Anéis: Uma Batalha Real

Quando o galo canta ao amanhecer, a armadura metálica brilha ainda mais ao saber o que espera o cavaleiro nos próximos dias. Não se enganem, jovens nobres e escudeiros, o que está diante de vocês nestes tempos emocionantes são escudos muito danificados, armaduras estragadas pela guerra e lâminas afiadas e prontas para serem usadas. Um campo de batalha foi construído para ser palco de grandes enfrentamentos com emblemas, símbolos e casas, que se unem para a glória - acima de todos os outros cavaleiros. Uma chance única de provar o seu valor e conquistar o título de House & Glory para que todos possam assistir. Pegue o seu mead (bebida alcoólica fermentada com mel) e sua coxa de peru e vibre pelos campos "até a batalha final"! Este é o momento mais esperado, então torça pelo seu guerreiro e testemunhe o combate ao vivo até que o último cavaleiro esteja de pé! Então diga, para quem você vai torcer?

Sexto fim de semana: 9 e 10 de março

Canalhas do Alto Mar: Os Piratas Estão Chegando...

Ahoy, meus queridos! Os canalhas do alto mar estão no horizonte e os piratas estão chegando! Esses ousados ladrões do mar aberto são lendas, com suas velas esfarrapadas balançando na brisa salgada e suas bandeiras de caveira orgulhosamente hasteadas. Eles são especialistas em mapas de tesouros escondidos, usam suas espadas como ninguém, e adoram rum e aventuras. Com um brilho no olho e sorriso sarcástico, eles percorrem os sete mares em busca de tesouros e glória. Mas cuidado, pois embora eles possam ser um grupo turbulento e indisciplinado, suas histórias de fanfarrões e espíritos livres capturaram a imaginação daqueles não habituados ao mar. Então, preparem-se, para os piratas à espreita. Seja na terra ou no mar, ninguém está a salvo dos ladrões do mar disfarçados de marinheiros justos. Uma grande aventura te espera! HuzzzArrrgh!

Sétimo fim de semana: 16 e 17 de março

Trevos & Shillelaghs: As Travessuras de um Duende

O Shenanigans é um feriado irlandês celebrado ao redor do mundo! Levantem suas canecas e cantem, é hora de dançar com muita alegria!

Em meio às festividades, os duendes travessos e ariscos ocupam o centro do palco. Vamos fazer um brinde a alguém querido e contar estrelas da sorte! A lenda diz que se você encontrar um Wish Monger, ele vai realizar seus três desejos. Esses duendes pequeninos e barbudos são conhecidos por seu amor pelo ouro e seus truques astutos. Então, fique de olho nos duendes, e junte-se a nós para festividades que vão contar com desfiles, música tradicional, dança irlandesa e uma boa dose da sorte irlandesa, Lembre-se, não é apenas encontrar alegria na vida; é sobre o que você encontra que te deixa feliz! Deixe suas histórias ecoarem por todo o reino! Então vista-se de verde e laranja e venha celebrar o Saint Patrick's Day!

Oitavo fim de semana: 23 e 24 de março

Na Floresta: O Conto de Fadas Final

Em um reino místico em que os limites entre os mundos se desfazem, uma aventura multi-dimensional nos espera. Uma história extraordinária de cooperação torna-se uma lenda por toda terra. Lembrando a todos que, quando sonhos e fábulas se encontram, as mais inesperadas alianças podem trazer experiências inesquecíveis. Por meio da liberdade de imaginação, as correntes da realidade se soltam e permitem que suas crônicas respirem e ganhem vida. Não está em recontar a história que você escreveu, mas em escrever as páginas que você deixou em branco. Venha conosco para a floresta, e lembre-se que o que você não escreve é tão importante quanto o que você escreve. Nem todas as crianças sabem como ser um adulto, mas todos os adultos podem liberar a criança que existe dentro dele. Esta é a oportunidade de expressar a história que você sempre quis contar.

Ingressos e informações

Os ingressos custam $32 para adultos e $14 para crianças de 6 a 11 anos. Crianças menores de cinco anos não pagam. Pacotes promocionais estão disponíveis por $160 para adultos e $70 para crianças. Ingressos para grupos também podem ser adquiridos. *** APENAS no fim de semana de abertura, escoteiras e escoteiros menores de 18 anos que comparecerem ao festival uniformizados ou com a camisa da tropa e crianças de 6 a 11 anos não pagam. Todos têm que pagar a taxa de $1.50 para entrar no parque na bilheteria do festival para obter o recibo de entrada no portão principal.

Para mais informações e ingressos acesse : www.ren-fest.com; Siga-nos no Facebook ou no @FlaRenFest no Twitter and Instagram. Ou ligue 954-776-1642.

