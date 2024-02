Mortes no sistema penitenciário da Flórida levam a pedido de investigação federal

Mortes de detentos sob custódia do sistema penitenciário da Flórida desencadearam dúvidas quanto ao monitoramento e tratamento dos departamentos de polícia e levaram ao pedido de uma investigação ao Departamento de Justiça dos EUA.



A National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) pediu uma investigação federal sobre as mortes no segundo maior sistema penitenciário do condado da Flórida, dizendo que o Gabinete do Xerife de Broward não monitora adequadamente os presos nem lhes fornece tratamento médico e serviços de saúde mental adequados.

De acordo com a Associated Press, Marsha Ellison, presidente do grupo de direitos civis do condado de Broward, esteve com os parentes de alguns dos 21 presidiários que eles dizem terem morrido sob custódia da prisão desde 2019.



Ellison disse que o xerife Gregory Tony e sua equipe muitas vezes não são transparentes sobre as circunstâncias que envolvem as mortes. Ela também disse que a empresa contratada pelo gabinete do xerife para fornecer serviços médicos e de saúde mental aos presidiários muitas vezes falha em fornecer cuidados adequados.

A NAACP nacional apresentou uma carta esta semana ao Departamento de Justiça dos EUA solicitando a investigação. Isso acontece cerca de seis semanas depois que um preso de 29 anos, Janard Geffrard, foi supostamente sufocado e espancado até a morte por seu colega de cela em de 16 de dezembro.



Uma outra morte destacada na carta é a de Kevin Desir, um homem de 43 anos com transtorno bipolar, que morreu de estrangulamento durante uma luta com os guardas em 2021, de acordo com um relatório de autópsia independente. A carta também lista mortes por suicídio e overdose de drogas. Menciona também o caso de 2019 de uma mulher que deu à luz sozinha em sua cela e de um preso que cortou o pênis com uma navalha em 2018.



O Gabinete do Xerife de Broward emitiu um comunicado na quinta-feira dizendo que seu sistema penitenciário atende aos padrões nacionais de credenciamento e que mesmo com “taxas de vagas significativas” entre os guardas, “tem mantido consistentemente altos níveis de excelência”.

As prisões de Broward têm em média cerca de 3.600 presos sob custódia por dia, com cerca de 44.000 pessoas passando pelo menos uma noite na prisão anualmente. O sistema abriga presos que foram condenados a menos de um ano de prisão e réus que estão em julgamento ou aguardando julgamento. Qualquer pessoa condenada a mais de um ano é transferida para uma prisão estadual.



O Departamento de Justiça reconheceu quinta-feira que recebeu o pedido da NAACP, mas recusou-se a dizer se uma investigação será aberta. O monitoramento da Associated Press mostra que cerca de uma dúzia de sistemas penitenciários estaduais e locais estão atualmente sob investigação federal em todo o país.