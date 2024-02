Flórida fica entre os piores estados em crimes com armas de fogo

Um aumento na criminalidade com armas de fogo tem sido percebido com o aumento do rastreamento de armas pelo Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos EUA. E a Flórida tem uma taxa alta de armas recuperadas na cena do crime ou tiradas de um suspeito.



Quando armas de fogo são recuperadas na cena do crime ou tiradas de um suspeito, elas são frequentemente denunciadas ao Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF , na sigla em inglês) para rastreamento. Nestes casos, a ATF auxilia nas investigações criminais utilizando números de série e outras marcações para determinar quando e onde uma arma de fogo foi originalmente comprada – e ao longo dos últimos 12 anos, os delitos relacionados com armas de fogo têm ocupado uma parcela crescente dos recursos federais.



Entre 2010 e 2022, o número de armas rastreadas pela ATF aumentou 174%, de 145.600 para 399.400, subindo entre 3% e 18% num único ano. Análise dos dados é do 24/7 Wall St., um site independente de notícias e opiniões financeiras focado nos mercados de ações dos EUA e globais. A maioria dos homicídios nos EUA é cometida com arma de fogo e, no mesmo período, a taxa nacional de homicídios aumentou mais de 50%, segundo o site.



Embora nem todas as armas rastreadas pela ATF tenham sido utilizadas num crime — e nem todas as armas de fogo utilizadas para fins ilícitos sejam rastreadas — os dados de rastreio federais oferecem informações valiosas sobre tendências e padrões geográficos relacionados com a violência armada nos Estados Unidos.



Espelhando a tendência nacional, o rastreamento de armas aumentou acentuadamente na Flórida. A ATF localizou 30.327 armas de fogo apreendidas no estado em 2022, em comparação com 12.430 em 2010.

Ajustando para a população, os crimes com armas de fogo têm sido mais comuns na Flórida do que nos EUA como um todo. Em cada um dos últimos 13 anos, o número de vestígios de armas de fogo para cada 100.000 pessoas no estado ficou acima da taxa nacional comparável.



Em 2022, o ano mais recente com dados disponíveis, a ATF rastreou 136 armas de fogo apreendidas para cada 100.000 pessoas no estado, a 17ª maior taxa de rastreamento de armas entre os estados.