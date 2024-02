Flórida terá teste de alerta de tornado em todo o estado na quarta-feira, 7

A Flórida fará um teste de alerta de tornado em todo o estado na quarta-feira, 7. A ação faz parte da Semana de Conscientização sobre Clima Severo da Flórida, que vai de 5 a 9 de fevereiro.



O governador Ron DeSantis emitiu uma proclamação nesta segunda-feira, 5, reconhecendo os dias 5 a 9 de fevereiro de 2024 como a Semana de Conscientização sobre Clima Severo da Flórida.

O evento é anual realizado pelo Serviço Meteorológico Nacional e pela Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida para aumentar a conscientização e a preparação para perigos climáticos severos durante o pico da temporada de clima severo na Flórida.



Este é um “investimento de US$ 2 milhões para o estado da Flórida”, de acordo com o Diretor Executivo da Divisão, Kevin Guthrie, ao News 6, “para aumentar a detecção de tornados por radar, o que leva a melhores avisos, informações mais precisas, dados mais precisos para salvar os espectadores em sua área de visualização”.



A Semana de Conscientização sobre Clima Severo da Flórida concentra-se na educação sobre os diferentes perigos naturais que ocorrem na Flórida todos os dias da semana, como segue:

Segunda-feira, 5 de fevereiro – Relâmpago

Terça-feira, 6 de fevereiro – Riscos marítimos e correntes de retorno

Quarta-feira, 7 de fevereiro – Trovoadas e Tornados

Quinta-feira, 8 de fevereiro – Furacões e inundações

Sexta-feira, 9 de fevereiro – Temperaturas extremas e incêndios florestais

“A razão pela qual estamos fazendo isso é que as pessoas não associam a Flórida a nada além de furacões”, disse o Diretor Executivo da Divisão, Kevin Guthrie, ao News 6. “Encorajo os residentes a determinarem seus riscos e saberem quais perigos podem impactar sua comunidade, bem como ter um kit de suprimentos para desastres totalmente abastecido que apoie todos os membros da família, incluindo animais de estimação.”



Guthrie disse ao canal News 6 que o estado assinou um acordo com Storm Quant, com sede em Titusville, para expandir a cobertura do radar para detectar atividades de tornados nos condados do norte, incluindo os condados de Lake, Flagler Marion e Sumter.

Para os condados do Panhandle da Flórida dentro do fuso horário Central, todas as atividades de treinamento serão repetidas uma hora antes (9h CST). Distritos escolares, escolas particulares, pré-escolas e creches podem participar do exercício.

O alerta de tornado será transmitido pela NOAA Weather Alert Radio como uma mensagem de “teste semanal de rotina”.