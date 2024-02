Legisladores querem limitar 'potência' da maconha

Um comitê do Senado da Flórida aprovou na terça-feira, 6, um projeto de lei que imporia limites às quantidades de THC (Tetrahidrocanabinol) em produtos de maconha se os eleitores aprovarem uma proposta de emenda constitucional que permitiria a maconha recreativa.

A Suprema Corte da Flórida ainda está avaliando se a emenda proposta atende aos requisitos legais para ir à votação em novembro.

O Comitê de Política de Saúde do Senado aprovou o projeto de lei (SB 7050), que limitaria o THC na maconha fumável em 30%; impor limites de 60% a outros produtos, incluindo cartuchos de vaporizador pré-cheios para inalação; e limitar os alimentos a 15 miligramas de THC para cada "porção única", com um limite total de 200 mg de THC. De acordo com as mudanças adotadas pelo comitê, os alimentos podem ter uma variação de potência de até 15%.

As restrições de potência propostas só se aplicariam a produtos vendidos para uso recreativo, e não à maconha medicinal. Fonte: CBS News. Leia a matéria completa no gazetanews.com