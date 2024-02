Overdose de balas com THC em crianças aumenta no sul da Flórida

O número de adolescentes, crianças e até mesmo bebês que tiveram uma overdose de alimentos comestíveis de THC (Tetrahidrocanabinol) aumentou na Flórida. Tanto que uma investigação da CBS News Miami aponta a possibilidade de recorde em 2024.

O THC, a principal substância psicoativa encontrada na planta Cannabis, ou seja, na maconha, está em balas e alguns tipos de doces, mas seu consumo deve ser medicinal, com receita médica.

Porém, casos de crianças que ingerem as balas ou doces, inclusive em casa ou na escola, sem saber que não são balas normais, têm mostrado que o controle sobre o uso é falho e preocupa. Os pacotes e os produtos são semelhantes aos doces comuns e podem confundir.

A maconha medicinal é legalizada na Flórida. Especialistas dizem que em muitos dos casos, as crianças encontram os alimentos em suas casas.

O número de overdoses de produtos comestíveis de cannabis nunca foi tão alto, uma média de 25 casos por semana em janeiro, segundo a sede de controle de envenenamento no sul da Flórida.

"Nos últimos três anos, tivemos uma média de 11 ligações por semana. Depois, tivemos um pico recente. Então, apenas em janeiro, começamos a ter uma média de 25 ligações por semana. Nós realmente não víamos crianças no hospital com convulsões no passado. Então, as famílias ficam chocadas. Elas se sentem péssimas. Queremos que as pessoas tenham compreensão de que se você levar a bala de THC para a sua casa, você deve usá-la com cautela", disse Wendy Stephan, epidemiologista e coordenadora de educação em saúde do Centro de Controle de Venenos no sul da Flórida.

Trabalhadores de controle de intoxicações estão fazendo divulgação para aumentar a conscientização das famílias no sul da Flórida. A cannabis medicinal ou o alimento dela derivado deve ser armazenado em local longe do alcance de crianças e trancado.

Em caso de emergência de envenenamento, ligue para 800-222-1222 para falar com um profissional treinado.