ITAMCAP - Agência em Miami ajuda descendentes de italianos a navegar no processo de dupla cidadania

Obter a cidadania italiana pode ser sinônimo de mudança de vida para quem tem esse direito. Tanto que mais brasileiros estão em busca da dupla cidadania. Cerca de 15% da população brasileira é formada por descendentes de italianos. São cerca de 32 milhões de pessoas com direito à dupla cidadania do país europeu, segundo a embaixada da Itália no Brasil.

Realizar negócios na Itália e em outros países da União Europeia, ter acesso ao sistema de saúde, à educação e à seguridade social da Itália, ou seja, ter os mesmos direitos e benefícios de que os cidadãos italianos nativos - é o que mais leva brasileiros a buscarem a cidadania italiana.

Dr. Giorgio Nusiner, CEO e fundador da Italian American Citizenship Assistance Program (ITAMCAP), empresa de consultoria na área, explica que a procura pela dupla cidadania italiana pode ser influenciada por vários fatores, incluindo laços familiares e fatores econômicos e políticos, e que o processo não é tão simples, exigindo, muitas vezes, uma assessoria profissional.

A ITAMCAP é uma equipe de advogados e profissionais especializados em cidadania italiana que se uniram para auxiliar os descendentes de italianos em todo seu processo bem como com os serviços consulares mais comuns.

Nusiner destaca o compromisso da empresa em tornar as ações tranquilas e eficientes para os clientes, lidando com os desafios burocráticos de forma proativa e profissional. "A ITAMCAP elimina todas as suas dores de cabeça e cuida de todas as questões relativas à sua cidadania, desde o levantamento de toda documentação necessária, pesquisas genealógicas, traduções, apostilamentos. Tudo para garantir que você atenda a todos os requisitos necessários", ressalta o CEO.

"Ter acesso ao sistema de saúde na Itália e na União Europeia é uma enorme vantagem, principalmente para os idosos, porque os custos médicos nos EUA são absolutamente exorbitantes", explicou Nusiner. "O direito a educação gratuita através de faculdades excelentes" é outro grande benefício.

Por exemplo, o filho de Nusiner tem 20 anos.

"Meu filho se formou no high school aqui em uma das melhores escolas de Miami e teve diversas opções (de faculdade) nos EUA", disse ele. "Na verdade, fomos visitar (alguns campi) e custa US$ 70, US$ 80, US$ 90 mil por ano. Agora, ele estuda na Politécnica de Milão (Politecnica di Milano), uma das melhores para sua área de engenharia mecânica. Sabe qual o custo? US$ 1.800 (por ano)."

A ITAMCAP está na Flórida desde o início de 2018. Hoje a empresa tem escritórios em Miami, Nova Jersey, e na Itália, nas cidades de Milão, Roma e Palermo. Leia mais no gazetanews.com