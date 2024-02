Projeto de lei visa reduzir idade para comprar rifles e espingardas na Flórida

Um projeto de lei que está tramitando na Câmara da Flórida visa reduzir de 21 para 18 anos a idade mínima para comprar rifles e espingardas. Ele reverteria uma lei aprovada poucas semanas após o tiroteio na Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, no qual um jovem de 19 anos atirou e matou 17 estudantes e funcionários.

Depois do tiroteio, no mesmo ano a legislação de segurança escolar em homenagem às vítimas foi aprovada com apoio bipartidário e foi sancionada. O aumento da idade para compra de armas foi um dos pontos mais debatidos e foi aprovado.



Daqui a uma semana será o sexto aniversário do tiroteio. Por isso, um pai que perdeu sua filha no tiroteio está implorando aos legisladores que não considerem a redução da idade. “Cada uma dessas leis de segurança que a Flórida aprovou como estado está escrita com o sangue das vítimas de Parkland”, disse Tony Montalto, do Stand With Parkland, e pai de Gina, de 14 anos, que morreu no tiroteio.

O projeto de lei 1223 da Câmara, patrocinado pelo deputado estadual republicano Bobby Payne, já aprovou seu primeiro comitê na Câmara da Flórida. Tem que passar por mais uma comissão antes de ir ao plenário para votação.



"Restaurar os direitos dos jovens adultos de comprar armas longas, não apenas para autodefesa, mas também para praticar esportes, é muito importante na minha área rural”, disse o deputado Payne. “Nós caçamos codornas. Fazemos muita caça aos pássaros. É importante que esses indivíduos tenham os seus direitos restaurados.



No ano passado, a legislação foi aprovada, mas morreu no Senado. Este ano ainda não há uma versão do Senado deste projeto de lei. Os legisladores têm até o final da sessão legislativa de março para decidir sobre o assunto.



A Flórida é um dos sete estados que proíbem jovens de 18 a 20 anos de comprar armas longas, como espingardas e rifles.



Fonte:canais WPEC e Action News Jax.