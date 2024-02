'Esse segundo pode mudar sua vida:' Projeto de lei da FL proíbe qualquer distração ao volante

"Esse segundo pode mudar toda a sua vida". O Sunshine State pode adotar uma postura mais rígida com motoristas que usarem qualquer dispositivo portátil enquanto dirigem em um projeto de lei aprovado esta semana na Câmara.



O House Bill 1469 é patrocinado pela deputada estadual Allison Tant, D-Tallahassee, e proibiria uma pessoa de usar um dispositivo sem fio de maneira portátil enquanto dirige um veículo motorizado. Desde 2019, os motoristas da Flórida podem ser parados e multados por enviar mensagens de texto enquanto dirigem, mas o projeto de lei atual amplia a proibição e as penalidades.



A busca por maior rigor se deve aos acidentes por motoristas distraídos que, mesmo após a lei de 2019, continuaram a ceifar centenas de vidas na Flórida todos os anos. Em 2022, 275 moradores da Flórida morreram em acidentes ao dirigir distraídos. Já ocorreram sete mortes este ano, juntamente com quase 2.700 acidentes de condução distraídos.



“A Flórida, como estado, ocupa o segundo pior lugar neste país em termos de distração ao dirigir”, disse Tant, ao apresentar seu projeto ao Subcomitê de Infraestrutura e Dotações para Turismo da Câmara na segunda-feira, 5. O projeto de lei é em nome de um eleitor cujo filho foi morto por um motorista distraído.



“Como sabemos, a distração ao dirigir é um problema crescente em nosso estado, assim como em minha própria comunidade”, disse Tant. "Tivemos uma série de mortes de pedestres, bem como mortes de ciclistas, bem como outras mortes por distração ao dirigir."



A deputada esclareceu que se um veículo não tiver um sistema onde um telefone celular possa se conectar, o telefone celular ainda pode ser usado em um suporte no viva-voz, mas o telefone não deve ser segurado na mão enquanto a pessoa estiver operando um motor veículo.



"Já proibimos mensagens de texto enquanto dirigimos, isso também significa que não poderemos telefonar enquanto dirigimos, e isso enquanto seguramos nossos telefones e dirigimos", acrescentou Tant.



O projeto também aumentaria as penalidades por segurar um telefone e falar enquanto dirige, como acontece com mensagens de texto enquanto dirige em zonas escolares, zonas de trabalho e faixas de pedestres em zonas escolares, de acordo com Tant.



Uma primeira violação é punível como violação imóvel e acarreta uma multa de US$ 30 mais custas judiciais, resultando em uma multa total de até US$ 108. Uma segunda violação cometida dentro de cinco anos após a primeira violação acarreta uma multa de US$ 60, mais custas judiciais, que pode resultar em uma multa de até US$ 158.



Fonte: The Center Square.

