Polícia investiga feto humano encontrado na costa de Miami Beach (FL)

A polícia de Miami Beach abriu uma investigação depois que um feto foi encontrado na costa em Miami Beach na tarde de terça-feira, 6.



Um banhista viu o feto e alertou as autoridades por volta das 13h30. Ele estava na areia perto do mar em North Beach, perto do quarteirão 7.900, próximo à Collins Avenue.



Policiais isolaram a área para investigação. Uma caixa foi colocada tampando os restos mortais como forma de preservar o máximo de evidências possível. Horas depois, um médico legista levou o feto para um exame mais aprofundado para determinar sua idade e se algum ferimento causou a morte.



“Uma avaliação médica nos orientará melhor sobre a idade do feto, mas com base em nossa observação, parece ser um feto e não parece ter nascido. A mãe pode ter tido um aborto, mas são especulações neste momento”, disse o policial de Miami Beach, Christopher Bess.



Segundo a polícia, esta é uma investigação única e, neste momento, não sabe ainda o papel que a mãe desempenhou neste incidente, se houver.



“Não sabemos qual foi o papel da mãe, se ela teve participação nisso, não sabemos se foi um possível aborto. Há muitas incógnitas”, disse Bess.



Não se sabe também quanto tempo os restos mortais ficaram na praia.



Os detetives estão pedindo ajuda ao público. Se você tiver qualquer informação sobre esta investigação, pedimos que ligue para a Polícia de Miami Beach.



Fonte: Local 10 e WSVN.