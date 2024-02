Clima, moradia, saúde, política: novos moradores analisam os prós e contras de morar na Flórida

O clima quente, moradias mais baratas em comparação com outros estados e crescimento de negócios são fatores citados como positivos por novos moradores que chegam à Flórida. Mas os altos custos dos cuidados de saúde e políticas mais conservadoras são apontadas como preocupantes, aponta uma análise do Business Insider.

A população do estado cresceu 1,9% de 2021 a 2022, de acordo com estimativas do Census Bureau, tornando-o o estado que mais cresce no país. Clima quente, moradias mais acessíveis e a falta de imposto de renda estadual estão entre as vantagens que atraem pessoas que mudam para a Flórida. Mas alguns recém-chegados dizem que também há desvantagens no Sunshine State, incluindo elevados custos de seguros e cuidados de saúde, condições meteorológicas adversas e uma "sensação de férias" que eventualmente desaparece.

Joel Freudman e sua esposa Eva mudaram do Canadá para a Flórida em 2022. Embora gostem e não se arrependam da mudança, eles disseram que estão indecisos sobre se querem permanecer na Flórida por um longo prazo, especialmente se tiverem filhos.

Prós

A Flórida tem clima quente, moradias mais baratas e é boa para os negócios, além de não ter um imposto de renda estadual. Freudman, fundador de um banco comercial, disse que o sul da Flórida está repleto de "grandes pequenas empresas e empreendedores" com os quais ele conseguiu se conectar. A Flórida teve a terceira maior taxa de formação de novos negócios per capita em 2022, de acordo com o Grupo de Inovação Econômica.

Embora a habitação na área de Fort Lauderdale seja mais cara do que em algumas áreas dos EUA, Freudman disse que é mais acessível do que em Toronto.

O elevado custo de vida e o conservadorismo

Os elevados custos de vida e as políticas conservadoras suscitam preocupações. "Supermercado, restaurantes, comerciantes, etc. são todos mais caros e, no nosso caso, os impostos sobre a propriedade e, definitivamente, os cuidados de saúde são muito mais caros", disse ele, explicando que o Canadá tem um sistema de saúde universal financiado por impostos.

O sul da Flórida também não é acessível a pé, acrescentou Freudman, portanto, possuir um carro é uma "obrigação".

Sua esposa cita que a falta de moradia para muitas pessoas, a violência armada e a desigualdade de renda são mais prevalentes na Flórida do que no Canadá, e que algumas políticas mais conservadoras - como a proibição do aborto de seis semanas - são "sérios passos para trás".