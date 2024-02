American Airlines vai aumentar voos diários entre Miami e São Paulo a partir de outubro

A American Airlines vai adicionar mais um voo diário na rota ligando Miami ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, chegando a marca de três voos por dia entre os aeroportos. O terceiro voo, no entanto, será temporário, com voos extras se iniciando em 28 de outubro.



Os voos serão operados pelo Boeing 777-200 da companhia estadunidense. A confirmação veio através do LinkedIn de uma das executivas da empresa no Brasil, Julia Christina Yamanishi.



Também a partir de 28 de outubro de 2024, a companhia vai retomar os voos entre Dallas, no Texas, e o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Além disso, a American Airlines vai operar voos diários entre Nova York (JFK) e o Rio de Janeiro.



O cronograma de operações dos voos entre Dallas e Rio de Janeiro que funcionarão entre 28 de outubro de 2024 e 30 de março de 2025 é:

Dallas (DFW) x Rio de Janeiro (GIG)

Dias de operação: todos os dias

Aeronave: Boeing 787-8

Partida: 19h00

Chegada: 08h00 (+1)

Rio de Janeiro (GIG) x Dallas (DFW)

Dias de operação: todos os dias

Aeronave: Boeing 787-8

Partida: 23h30

Chegada: 06h50 (+1)

Confira agora o cronograma de operações dos voos entre Nova York e Rio de Janeiro que também funcionarão entre 28 de outubro de 2024 e 30 de março de 2025:

Nova York (JFK) x Rio de Janeiro (GIG)

Dias de operação: todos os dias

Aeronave: Boeing 777-200

Partida: 22h50

Chegada: 09h35 (+1)

Rio de Janeiro (GIG) x Nova York (JFK)

Dias de operação: todos os dias

Aeronave: Boeing 777-200

Partida: 23h00

Chegada: 08h10 (+1)

Every day brings something new, and our Integrated Operations Center works around the clock to keep our operation moving for our customers. ?? pic.twitter.com/L7wqvqzFhs