Flórida e outros 10 estados votarão o acesso ao aborto em 2024

Embora a decisão do Supremo Tribunal de 2022 de anular Roe v. Wade tenha eliminado o direito nacional ao aborto, levando a leis mais rigorosas em mais de 20 estados, a luta pelo acesso à interrupção da gravidez persiste a nível estatal.

Dos seis estados que já votaram, todos agiram para proteger o direito, incluindo Califórnia, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio e Vermont.

Este ano, a Flórida e outros 10 estados vão votar mudanças no acesso ao aborto nas constituições estaduais em novembro. Dentre eles, estão:

Arizona

Atualmente, o aborto é legal no Arizona até as 15 semanas de gravidez, com restrições. São proibidos abortos com base em raça, sexo ou anomalia genética. Os defensores do acesso ao aborto estão recolhendo assinaturas para colocar em votação uma alteração constitucional que garantiria o direito ao aborto até à viabilidade. Eles devem coletar 383.923 assinaturas até o início de julho - em meados de janeiro tinham 250 mil.

Colorado

O aborto é legal no Colorado e uma emenda constitucional estadual impediria o governo de retirar o direito ou proibir a cobertura do seguro saúde para o aborto. Para se qualificar para a votação, são necessárias 124.238 assinaturas, bem como 2% do total de eleitores registrados "em cada um dos 35 distritos do Senado do estado do Colorado".

Flórida

A Flórida costumava permitir o aborto até 24 semanas de gravidez, mas aprovou uma proibição de 15 semanas em 2022 e, no ano passado, o governador Ron DeSantis sancionou uma proibição ainda mais restritiva de seis semanas. No entanto, a proibição de 15 semanas foi contestada nos tribunais e o Supremo Tribunal da Flórida ainda está decidindo se o direito do estado à privacidade se aplica ao aborto. Se mantiver a proibição de 15 semanas, a proibição de 6 semanas entrará em vigor logo depois.

Leia a matéria completa no gazetanews.com